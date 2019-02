«No supe siquiera si estuve inscrito»

Nunca supe nada. Jamás me respondieron. Ni siquiera me confirmaron si mi proyecto llegó y estuve inscrito como uno de los candidatos. Incluso, una persona fue en mi nombre a la Fundación para comprobar si había llegado todo bien y no hubo manera. El secretismo fue absoluto. Jamás he sabido si leyeron mi proyecto y por qué no les gustó». Así de contundente se expresa uno de los profesionales, que pide guardar el anonimato, que se presentó al concurso público que designó al subdirector de programación de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.