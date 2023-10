El mundo rural protagoniza la 11ª edición del Festival de Cine de Gáldar

La undécima edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar (Gran Canaria), que se celebrará del 14 al 21 de octubre, tendrá como protagonista al mundo rural, con una retrospectiva dedicada al director Rodrigo Sorogoyen y la entrega del premio Guayarmia de Honor al actor Dani Rovira.

Esta edición, como ha adelantado en rueda de prensa la directora del festival, Ruth Armas, reunirá a invitados como Juanjo Artero, Mariano Peña, Eva Isanta o Javier Collado, entre otros, a quienes se suma la secretaria general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Rocío J. de Toledo.

Entre las novedades de esta edición figura el aumento a doce Guayarminas de bronce, al incluir el galardón a Mejor Corto Español, que se une a los de Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Actriz y Actor de Largometraje y Cortometraje, Mejor Corto Canario y Mejor Cortometraje de Gáldar Rueda, además de la Guayarmina de Honor que este año recaerá en Rovira.

La gala, que tendrá lugar la noche del sábado 21, este año se emitirá en directo por primera vez a través de Mírame TV para toda Canarias, conducida por la actriz y presentadora Rocío Madrid y el periodista Ibán Padrón.

En esta edición se proyectarán películas como «Anatomía de una caída« premiada en Cannes (Francia) y estrenada en San Sebastián.

58 cortos canarios

El festival cuenta este año con récord de participación, al haber acumulado un total de 76 largometrajes y 471 cortos, 58 de ellos canarios.

En la Sección Oficial de Largometrajes destacan «Inside the Yellow Cocoon Shell», drama vietnamita dirigido por Pham Thien An, en su debut como director; el film alemán «Afire», de Christian Petzold, Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín; y el largometraje turco «Clove and Carnations», dirigido por Bekir Bülbül, ganador del Festival de Cine Mediterráneo de Tetuán (Marruecos).

También forma parte de la programación «El Reino de Dios» de la mexicana Claudia Sainte-Luce, estrenada en Berlín y galardonada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara; la coproducción entre Dinamarca, Francia y México «Tótem», de Lila Avilés; y «A Couple», film francés dirigido por Frederick Wisemancon, entre otras propuestas.

La Sección Oficial de cortometrajes cuenta con trabajos de Egipto, Alemania, Francia, Portugal e Italia, con «Sahbety», de Kawtar Younis; «Rest in piece», de Antoine Antabi; «Caroline on the roof», de Alejandro Bordier; «Applause», de Guilherme Daniel; «Fortissimo», de Víctor Cesca; y «La fornace», de Daniele Ciprì, como trabajos que optan a la Guayarmina de Bronce.

Al Mejor Corto Canario se presentan «Cuadro», de Anatael Pérez Hernández; «La fianza», de Eduardo Cubillo; «Sísifo», de María Abenia; «Mundo pecera», de Marco Antonio Toledo Oval; «La aldea», de Joel Rodríguez; y «El forjador de flores», de Alex Duck.

En cuanto a la Sección Oficial de Cortos Españoles, «Influencer», de Nerea Torrijos; «Primacy», de Jos Man; «Una terapia de mierda», de Javier Polo; «Tu tijera en mi oreja», de Carlos Ruano; «Ponto final», de Miguel López Beraza; «Repite conmigo», de Marcos Sánchez Martí; y «Safe», de Josema Roig.

Una cita que revitaliza el municipio y la isla

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, ha destacado que eventos como este festival coloca a la isla en el centro de «la cultura emergente» y «pone en valor el turismo cultural, complementario y el paisaje» en una propuesta «fundamental para el desarrollo insular» donde «Gáldar es parte ineludible de la estrategia de la isla».

Por su parte, el concejal de Cultura de la ciudad, Julio Mateo, ha puesto de relieve que el FIC Gáldar «cumple con la doble tarea de promover los espacios y paisajes de la isla y Gáldar, para que salgan fuera con estos rodajes« y también »el resto del año al presentarse como un gran plató al aire libre«.

Ha destacado además que «hace tres años se quiso dar un giro al festival», algo que se ha logrado como demuestra la selección de cortos y largos de esta edición.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha ahondado en la misma idea, recalcando que Gáldar es «un municipio reivindica un lugar en la historia de la isla y el futuro, no solo en su pasado agrícola y presente comercial sino con un festival de cine consolidado» que es «referente cultural en Gran Canaria».

La directora del FIC Gáldar, Ruth Armas, se ha confesado «emocionada y agradecida», poniendo en valor las más de 50 inscripciones al Gáldar Rueda, y las actividades complementarias como los talleres y clases magistrales, que en esta edición contarán con la actriz, directora y productora Marta Vazgo, creadora de serie emitida en Instagram «Chicos», y el compositor Jonay Armas, entre otros.