«Me siento identificada con las protagonistas»

«Creo que la película retrata cómo vivimos algunas mujeres. Pero no todas. No hay que olvidar que se trata de una ficción y no de un documental. Me siento identificada con muchas de las cosas que le suceden a estos personajes», explica por teléfono en plena promoción mediática de este largometraje que, desde el viernes ha iniciado su carrera comercial en España –en la capital grancanaria, en los Multicines Monopol–.

Invisibles cuenta los paseos que llevan a cabo cada jueves por un parque tres amigas. Una situación que les permite hablar sobre sus respectivas existencias y sobre el mundo que les ha tocado vivir. «La película reflexiona sobre el paso del tiempo y sobre lo que ocurre y nos puede ocurrir cuando ya tenemos 50 años. Es algo muy distinto a lo que vivimos cuando teníamos 20 años», subraya la autora de títulos tan celebrados por parte del público y la crítica como Siete meses de billar francés (2007) y 15 años y un día (2013), entre otros.

Este proyecto nació hace 4 años, rememora, pero ha visto la luz ahora, «cuando existe una mayor preocupación por el mundo femenino». En apariencia, Invisibles es una película destinada a un público de este sexo. «En los preestrenos que hemos realizado hemos visto que la película le interesa a los hombres. Se sienten identificados con algunas cosas que no son exclusivamente femeninas. También creo que les permite descubrir el mundo de la mujer, poner el oído a la realidad femenina», añade.

La idea primigenia le vino hace más de 20 años, cuando su padre, Elías Querejeta, trabajaba en el guion de El último viaje de Robert Rylands, en Oxford. «Vi a grupos de personas que se reunía para caminar. Yo vivo muy cerca del parque del Retiro y tengo un grupo de amigas con las que voy a caminar. Nos hemos puesto en el orden de los tiempos con una realidad muy habitual en otros países. Los caminantes están a la orden del día en el Reino Unido», desvela.

Desde que la película fue tomando cuerpo, tanto en su mente como en la preproducción, Gracia Querejeta confiesa que tenía muy claro el reparto. «Emma Suárez y Adriana Ozores están desde el principio. Crecieron con el proyecto. Nathalie Poza entró después. Creo que están estupendas y mi mérito ha sido poder contar con ellas para la película», reconoce.

El filme cuenta con un presupuesto «inferior» a la media, explica. Pero esta circunstancia no ha supuesto un problema. «He contado con el dinero que necesitaba. Cada proyecto debe tener el dinero que requiere. El problema nace cuando te metes en un proyecto muy grande y no cuentas con el dinero suficiente. O cuando el proyecto es pequeño, pero tu presupuesto no es el ajustado. Esta película no supuso un sobreesfuerzo, hemos podido dar vida al guion que habíamos ideado desde las primeras fases del proyecto», asegura quien también ha coescrito la película con Antonio Mercero.

Junto a Mercero, precisamente, desvela que tiene en mente «un nuevo proyecto personal» que confía llevar a cabo próximamente. Antes, Gracia Querejeta empezará el rodaje de una serie para Televisión Española, titulada Ana.

La serie seguro que no y el filme con Mercero ya se verá si es posible que recale durante su rodaje en el archipiélago canario. En Tenerife rodó Felices 140. «A Canarias volvería para rodar de cabeza si el proyecto lo requiere», asegura.