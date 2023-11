'Maldita. A love song to Sarajevo' es la propuesta inaugural de San Rafael en Corto

Este sábado, a las 20:30 horas, un encuentro de media hora con los realizadores Amaia Remírez y Raúl de la Fuente, inaugura oficialmente la 19ª edición de la muestra de cortometrajes San Rafael en Corto, que organiza la Asociación Cultural Gran Angular.

Ambos se referirán a su trabajo 'Maldita. A love song to Sarajevo' que se proyecta inmediatamente después, con el que se alzaron este año con su tercer Goya al Mejor Cortometraje Documental en la 37ª edición de estos premios, los máximos galardones del cine español.

Según cuentan, su cortometraje «es un alegato contra la guerra que busca reivindicar la libertad de todos los que son y se sienten diferentes, así como el carácter tan especial de la capital bosnia a través de la extraordinaria personalidad íntima y artística de Bozo Vreco, artista revolucionario que le canta a la vida, a la superación y también a la historia de amor entre dos ciudades, Sarajevo y Barcelona. Además, es una película muy musical porque trata sobre el proceso de creación de una canción».

Bozo Vreco, el más revolucionario de los artistas de los Balcanes, encarna a la perfección el alma de la 'ciudad inocente', y con su actitud desacomplejada, tiende puentes entre pasado y presente, entre hombres y mujeres, entre orígenes y regiones. Eso muestra este cortometraje a través de un músico que ha impulsado las canciones tradicionales sevdah al siglo XXI, superando los roles masculino/femenino.

De la Fuente y Remírez que ya habían ganado el Goya con 'Virgen negra', minerita' y 'Un día más con vida', sobre los tres meses que pasó el reportero polaco Ryszard Kapuscinski en la Angola devastada por la guerra, señalan que 'Maldita.

A love song to Sarajevo' contiene una escena inolvidable para ellos: «La filmada en la Catedral de Santa María del Mar, en Barcelona. La rodamos como un plano secuencia, a una sola cámara y fue mágico. No sabíamos qué iba a suceder entre Bozo y la pianista catalana Clara Peya, no habían tenido mucha oportunidad de ensayar juntos el tema 'Seven' y fue un ejercicio fantástico de improvisación, arte en estado puro. Cuando lo estábamos filmando, todo el equipo sentimos que estábamos siendo testigos de un momento de inspiración artística único», explican los realizadores, que llevan más de dos décadas colaborando juntos con su productora, Kanaki Films, con la que han filmado en lugares como Angola, Sierra Leona, Bolivia, Perú, Canadá, Sarajevo y México.Grabado en blanco y negro, lo que le añade elegancia, atemporalidad, delicadeza, como un buen relato de familia», según advierte de la Fuente, el cortometraje habla también de la relación de solidaridad entre Sarajevo y Barcelona.

El terrible asedio

«En el 92, en Sarajevo comienza el asedio más largo a una ciudad en la historia moderna, pero todo el mundo estaba mirando a Barcelona por las Olimpiadas. Fue un contraste brutal. Entonces la sociedad civil se volcó con Sarajevo, que se convirtió en su distrito número 11 para poder vehicular la ayuda internacional. Por ahí viene nuestra idea de que la artista Clara Peya simbolizara Barcelona. La Barcelona más periférica, más canalla, más libre, menos institucional que amamos. Y que el corto tuviera la forma de una canción de amor a Sarajevo creada entre dos artistas en estas dos ciudades que se tienden puentes», añade Amaia Remírez.

La idea original fue de Iván Zahínos, un óptico optometrista que hacía y llevaba gafas a la población de Sarajevo tras la Guerra de los Balcanes, siendo en la actualidad director de proyectos de la ONG Medicus Mundi Mediterrània.

«Esta película es muy dual porque tiende puentes entre el blanco y negro de su fotografía, entre Barcelona y Sarajevo, entre géneros, entre hombre o mujer, y también codirigir con Amaia es otro aspecto dual de la película», concluye Raúl de la Fuente. Sus directores reconocen que lo más complicado ha sido la fase del montaje, ya que han buscado la excelencia, la delicadeza, la magia...algo que fuera muy etéreo, y eso cuesta mucho de lograr porque es algo indescriptible, pero lo han conseguido.

Tras el encuentro con los directores dará comienzo la primera sesión oficial de exhibición de los cortometrajes canarios de San Rafael en Corto.

Para el domingo

El domingo aguarda a los espectadores otro de los platos fuertes de esta edición, la presentación del cortometraje documental candidato a los premios Goya 2024, 'Hijos de África', de la mano de sus directores Julio Pérez Del Campo y Carles Bover, que el pasado año presentaron en Vecindario su premiada cinta 'Gaza'.

Su trabajo narra la desgarradora realidad de los niños brujo y niños esclavos en Benín a través de sus testimonios, confrontando las sombras del colonialismo, desafiando prejuicios y legados anacrónicos y clamando por un grito en defensa de los Derechos Humanos en África.