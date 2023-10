Luis (Soto) Muñoz: «Le tenemos poco respeto al guion y creamos por encima de lo escrito»

El joven cineasta cordobés Luis (Soto) Muñoz protagoniza este lunes el paseo por el cine de autor español que ofrecen a sus fieles en la Casa de Colón de la capital grancanaria los organizadores de la 21ª Muestra de Cine Iberoamericano, Ibértigo. A las 19.30 horas, con entrada gratuita, se proyecta su largometraje 'Sueños y pan', tras cuya proyección el propio cineasta andaluz debatirá con los asistentes al pase.

El casual robo de un cuadro por parte de los jóvenes Javier y Daniel es el punto de partida de esta ficción. Sospechan que pueden sacar un buen dinero que les ayude a mantenerse en el piso que habitan en Madrid, por lo que ponen en marcha un plan para venderlo. Durante el filme, la propia experiencia del cineasta Luis (Soto) Muñoz, la realidad del extrarradio madrileño y los ecos de filmes como 'Los golfos', de Saura, afloran durante esta producción de bajo presupuesto.

«Supongo que la historia resultó también de un amalgama de estímulos que en su momento recibimos y digerimos en torno al papel: La Música de Claudio Montana, del Coleta, de Aute... Algunos grafitis de Ciudad Lineal, un corto de Daniel Guzmán que se llama 'Sueños', algunas palabras de Jesús Quintero, los tendederos imposibles de las fachadas de mi barrio, las charlas de Luis Aragonés a la selección en la Eurocopa de 2008, mi amigo Jose, los textos de Sánchez Ferlosio...», explica el director de 'Los restos del pasar' (2023) sobre el germen de su propuesta.

'Sueños y pan' ha sido calificada por algunos críticos como un giro de tuerca al cine quinqui que se hizo muy popular en España en el último tercio del pasado siglo XX. «Le seguimos dando muchas vueltas a este asunto, creo que el género quinqui está supeditado a la circunstancia de la heroína en los 80, el amateurismo de los actores, y la crítica social como motor raíz. En nuestro caso no terminamos de rellenar todas estas casillas, con lo cual me suscita cierto respeto ser encajado dentro del género, sin embargo entiendo que la fuerza intertextual con las películas de entonces que nosotros planteamos resulta muy notoria, con lo cual la comparación es evidente. Agradezco y me llena de orgullo que se clasifique la película de esa manera, pero costaría que saliese de mi boca, por puro respeto a aquellas obras», subraya el autor de una película que logró el premio DAMA Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional en la última entrega del Atlàntida Mallorca Film Fest.

A la hora de encarar sus propuestas Muñoz reconoce que busca un equilibrio entre la historia que quiere contar, su apuesta por la estética, las localizaciones y la sala de montaje. «Todo es una balanza, en cada proceso aparecen aportaciones que finalmente dibujan lo que la película en sí misma resulta. Pero sí que es cierto que le solemos tener poco respeto al guion y creamos por encima de lo escrito, en el resto de las fases», reconoce.

El reparto

'Sueños y pan' está protagonizada por George Steane, Javier de Luis, Cristina Masoni, John Lewin, Mario Saura, Ester Vázquez y Nadia Risueño. Sobre la elección del reparto, el director cordobés apunta lo siguiente: «A George me lo encontré fumando en la puerta de la universidad, a Javi le hice unos 'castings' para otro papel meses atrás y Cristina me resultó una persona tan curiosa que impulsivamente quise escribir algo para ella. Un día conseguí juntarlos para que interactuasen entre ellos, y ahí lo vimos claro... De una manera u otra, eran la familia. Al resto del elenco los conocíamos de la universidad, y el niño (Ion) es el sobrino de uno de los chicos del equipo de rodaje. No hicimos 'casting' a nadie».

Luis (Soto) Muñoz. c7

Este exponente del nuevo cine nacional avanza algunos detalles de su nueva película, que se podrá ver en Asturias. «Ahora presento otro largometraje en el Festival de Gijón, se llama los 'Restos del Pasar'. En él trabajé durante los dos últimos años. Mientras, estoy preparando una suerte de adaptación al 'Quijote', hablo de la España vaciada, el turismo gentrificador y las 'fake news'. Aún está en fase embrionaria, nos sobran ideas y nos faltan certezas, nos hemos puesto la meta mental de poder montarla en un margen de tres años», explica Luis (Soto) Muñoz.

Un camino difícil en los márgenes

La sinceridad de Luis (Soto) Muñoz se dispara cuando se le cuestiona sobre la posibilidad de vivir exclusivamente del cine en España si se apuesta por unas películas de autor, al margen de los criterios más convencionales y comerciales. «Espero poder averiguarlo dentro de unos años, de momento yo no puedo vivir exclusivamente de esto».

Sobre la vida de los filmes que apuesta por ese camino 'indie', más allá de los festivales de cine y las muestras como Ibértigo, el director andaluz responde: «Sin dinero sólo puedes esperar que un milagro ocurra, nosotros las estamos pasando canutas para conseguir una distribuidora y llegar a las salas. En estas circunstancias las muestras de este tipo, y las plataformas estilo Filmin se convierten en un factor clave. La película no es específicamente comercial, pero siento que podría funcionar bien en términos más generalistas. Todo se andará, pero con una película realmente independiente el umbral a derribar resulta complicado».

«Una película solo existe a través de los ojos de quien la ve, mi opinión no importa tanto. Que cada uno saque sus conclusiones, he escuchado de todo... desde las teorías más racionales hasta completas derivaciones, algunas incluso más interesantes que las mías propias», dice sobre la forma en la que suelen recibir sus propuestas. Hoy conocerá la respuesta de los fieles de Ibértigo.