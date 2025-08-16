La «lucha» constante de Naira Hernández da sus frutos en Nueva York La actriz tinerfeña, que vive en Madrid, está nominada a un premio Emmy por su trabajo en el anuncio 'Anti Scammer' de Ray Hungría

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Naira Hernández siempre ha tenido claro que para ganarse la vida como actriz, su gran sueño, solo tiene dos herramientas, «la honestidad y la lucha». Así, esta joven tinerfeña se ha ido labrando poco a poco una carrera profesional en Madrid, donde reside desde hace año, que está a punto de experimentar lo que parece un punto de inflexión, tras haber sido nominada a un premio Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión norteamericana, en el apartado de producciones publicitarias, gracias a su trabajo en el 'spot' 'Anti Scammer, de Ray Hungría.

La actriz está radiante tras conocer esta nominación por su trabajo en un anuncio que alerta sobre el peligro de los fraudes en estos tiempos dominados por las nuevas tecnologías. «Todos los que me conocen se han emocionado porque saben lo que he trabajado para llegar hasta ahí. Siempre he creído en mí, partiendo de la base de que solo había un camino que era el de la lucha y el del trabajo. Se emocionan tanto porque consideran que ya me tocaba después de tanto esfuerzo», señala la intérprete.

«Este es un mundillo muy complicado. Me vine a Madrid sola desde Icod de los Vinos, con 18 años y me pagué la carrera trabajando. Esta ha sido mi vocación desde que era pequeña. Una vocación pura que he podido sacar adelante con mucho esfuerzo. No me hace ilusión trabajar en una película salvo que me sea por mi talento. He tenido que trabajar en tiendas toda la vida para salir adelante y no renunciar a mis principios», subraya esta licenciada en la especialidad de Interpretación Textual, en El Laboratorio de William Layton, en Madrid y poseedora del Máster en Interpretación ante la cámara en La Central de Cine en Madrid.

Naira Hernández acudirá el próximo 11 de octubre a la gala de entrega de la 68ª edición de los Emmy de la publicidad, en el New York Marriott Marquis. Regresa así a la Gran Manzana, donde rodó el anuncio por el que ha sido nominada. También aspiran a premio el director, Ray Hungría, y el responsable de fotografía de 'Anti Scamer', Jaime García.

Ampliar Detalle de la actriz en el 'spot' nominado al Emmy en el apartado publicitario. c7

«Conocí a Ray en Madrid, donde lo premiaban por uno de sus cortos, 'Jenni'. Me lo presentaron y vio lo que yo había hecho hasta ahora. Le gustó mucho y me dijo que rodaríamos juntos. Al cabo de unos meses me mandó el guion de este anuncio sin ánimo de lucro, que alerta sobre los peligros de las estafas. Y lo rodamos en Middletown, la experiencia fue maravillosa», rememora la artista isleña a la que representa la agencia Ruth Franco.

Alerta contra las estafas

Se rodaron dos anuncios, uno en castellano y otro en inglés y ha sido el primero el que ha logrado la nominación. El 'spot' se desarrolla cuando el personaje de Naira Hernández habla por teléfono con su abuelo. Le dice que ha sufrido un accidente y que por eso le pide dinero. Mientras este comienza a dar los datos de su tarjeta de crédito, se descubre que su nieta no existe, que quien realmente le habla es su voz generada con Inteligencia Artificial.

A las órdenes de Ray Hungría también ha rodado su primer largometraje como protagonista, 'Victoria', la segunda entrega de una trilogía en la que comparte elenco con Valentín Paredes. «No puedo hablar demasiado, solo puedo decir que empiezo la película siendo una persona y acabo convertida en otra muy distinta, por una cuestión matrimonial. Victoria, mi personaje, se transforma en alguien muy fuerte. Le pedía a Ray nombrar Canarias en un momento dado de la película y me lo regaló», desvela. La primera parte de esta trilogía está previsto que se ruede próximamente en España.

Naira Hernández. c7

Naira Hernández espera que esta nominación le abra las puertas a nuevos proyectos audiovisuales en Nueva York y en España. Le hace mucha ilusión, asegura, rodar en su archipiélago natal. «En Madrid se habla mucho de producciones que se rueda en Canarias. Ojalá pueda participar en alguna», apunta quien ha participado en filmes como 'Vanitas' (2012), de José J. Morales y en series como 'El comisario' y 'Hospital Central', ambas emitidas en Telecinco.

También ha participado en varias producciones teatrales, pero es consciente de que «aunque me gusta mucho, lo que se paga no da para vivir, salvo que tengas un caché muy alto».