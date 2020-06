Los Oscar serán el 25 de abril de 2021

Así las cosas, el anuncio de las nominaciones de las cintas que concurrirán en las distintas categorías se conocerá el próximo 15 de marzo. Tras este reajuste de las fechas, el periodo para elegir las cintas que competirán en la edición de 2021 se extenderá hasta el 28 de febrero. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tomó la decisión este domingo, tan solo cuatro días después de que anunciara un plan para fomentar la diversidad en la industria del séptimo arte. Y es que parece que la muerte de George Floyd a manos de la Policía ha sido la gota que ha colmado el vaso. En este sentido, el pasado viernes la academia explicó que introducirá una serie de reglas a la hora de seleccionar los filmes candidatos a los Oscar de cara a impulsar la diversidad entre los nominados a los premios más importantes del sector.

Las medidas, que no afectarán a las películas que entran a competición este año, llegan tras años de críticas por la falta de diversidad entre los miembros de la academia y entre los nominados y ganadores de los galardones. «Para asegurar una representación más diversa», apuntaban el viernes desde el comunicado emitido por la academia, se creará un nuevo grupo de trabajo, que será el encargado de «desarrollar e implementar nuevas normas de representación e inclusión para la elegibilidad de los Oscar».

Pocos más detalles trascendieron sobre las nuevas normas. Eso sí, la academia sí explicó que los cambios tienen como objetivo «fomentar prácticas de contratación y representación equitativas dentro y fuera de la pantalla». Además, se organizarán una serie de paneles de discusión sobre diversidad, incluyendo una charla presentada por Whoopi Golberg, sobre «el impacto duradero de los tópicos racistas y los estereotipos dañinos en las películas de Hollywood».

Protestas

Lo cierto es que estos cambios se han anunciado después de tres semanas de protestas masivas contra el racismo por todo Estados Unidos. Manifestaciones que también han tenido su réplica en otros países europeos y que tenían como fin denunciar el asesinato de Floyd cuando estaba bajo custodia policial en Minneapolis, el pasado 25 de mayo.

Pero no es solo la cuestión racial la que está sobre la mesa en la academia. No en vano, no fue hasta 2019 cuando por primera vez la admisión anual de nuevos miembros alcanzó la paridad real entre hombres y mujeres, siendo un 50% de mujeres las admitidas.

Por otra parte, en los últimos cinco años, el número de miembros no blancos se ha multiplicado por cinco, pero más impactante resulta que menos de un tercio de los admitidos eran personas no blancas.

«Para cumplir verdaderamente con este momento, debemos reconocer cuánto más hay que hacer y debemos escuchar, aprender, aceptar el desafío y responsabilizarnos a nosotros mismos y a nuestra comunidad», explicaba el viernes el presidente de la academia, David Rubin.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas también ha decidido que la categoría de mejor película deberá contar con diez nominados desde el año que viene –actualmente podía tener entre cinco y diez contendientes–.