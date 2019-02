Los estrenos de la semana

Película biográfica que relata la campaña de Gary Hart, el favorito para las elecciones presidenciales de EEUU en 1988, a quien los cotilleos sobre su vida amorosa descabalgaron de la carrera electoral a favor de George H. W. Bush.

Dirigida por Jason Reitman, cuyo guión coescribe junto a Matt Bai, autor del libro en que se basa, "All the Truth is Out", la cinta está protagonizada por Hugh Jackman.