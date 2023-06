El legado de Ramón Saldías vuelve a casa

No hay reconocimiento más bonito y justo que aquel que se lleva a cabo en vida. Y pocas cosas le hacen mayor ilusión al productor, cineasta, director de fotografía y dibujante Ramón Saldías (1938, Bidart, Francia) que su archivo vuelva al lugar donde desarrolló gran parte de su vida profesional, el archipiélago canario.

El traslado desde la Filmoteca del País Vasco ya está en marcha y no viene solo. Se completa con el proyecto 'Ramón Saldías: un legado audiovisual sobre historia, cine y publicidad', que encabeza su hija Onintze Saldías, y se desarrolla bajo el amparo del CCA Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual del Cabildo de Gran Canaria, ubicado en la calle Cádiz del barrio capitalino de Schamann. Tendrá como punto culminante la presentación de un libro sobre toda su producción audiovisual del creador vasco, el próximo 6 de octubre.

Las más de cien cajas, latas de películas incluidas, que integran el legado de Ramón Saldías está previsto que lleguen durante esta semana en barco al Archivo Histórico de Santa Cruz de Tenerife, tras un acuerdo con el Gobierno de Canarias. «Es el único que por ahora tiene unas cámaras adecuadas para su conservación, ya que parte del material es muy delicado», asegura Onintze Saldías.

Ampliar Varias latas de película cinematográfica de su archivo. C7

Quienes saben de la historia del audiovisual en el archipiélago canario tienen claro que Ramón Saldías fue una pieza clave, pero para la mayor parte de la sociedad este vasco, que recaló a finales de los 60 en Gran Canaria tras estar como reportero en la guerra de Biafra, en Nigeria, es un gran desconocido. «Vino porque unos amigos suyos, con los que había montado una productora en San Sebastián, estaban en Gran Canaria y le dicen que se venga para hacer producciones turísticas. Lo hizo y al final se quedó y empezó con su carrera aquí. Vivíamos en Mas de Gaminde, cerca del Estadio Insular», explica Onintze Saldías sobre su padre.

Esta joven ha llevado a cabo un largo proceso de investigación. «Ha sido la fase más dura, porque tenía conocimientos de la carrera de mi padre, pero me he encontrado con que hizo muchísimas cosas más. Ha sido complicado porque cuando recepcionaron su archivo no lo inventariaron y hemos tenido que hacerlo y chequear todo lo que había. En general, estaba todo bastante bien conservado», confiesa quien se desplazó hasta el País Vasco para catalogar y analizar todo el material de su padre.

Dos filmes fundamentales

Este legado se fue de Gran Canaria cuando a comienzos de los 2000 Ramón Saldías y su familia volvieron a su tierra natal, ya que iba a dar clases en la Escuela de cine de Andoain. «Lo depositó en la Filmoteca del País Vasco, de la que ya era socio. Se fue con un cierto resquemor con la isla, porque veía que no lo valoraban, a pesar de que siempre puso en valor lo canario. Defendía que se rodase publicidad aquí y no fuera y que se contratara a los canarios que ya se estaban formando en el terreno audiovisual. Se reconcilió un poco en 2019, cuando se cumplía el 40 aniversario de 'El camino dorado' y se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige Luis Miranda. Él vino al pase», explica la hija del artista.

Ampliar Fotogramas de 'Kárate contra mafia'. C7

Aquella película, rodada en 1979 fue uno de sus hitos. «Fue el primer largometraje canario en distribuirse en la península y llegó hasta al Festival de San Sebastián. Refleja una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que ya no existe», apunta Onintze sobre un filme que fue digitalizado por el CCA Gran Canaria.

'Kárate contra mafia' (1981) fue otro punto culminante de su carrera como cineasta y también lo rodó en la capital grancanaria. «Se han interesado por la película para editarla empresas americanas y francesas. En 2016 se proyectó en el Festival Nanarland, en el Cine REX de París, donde tuvo una gran acogida», asegura Onintze sobre esta ficción de acción protagonizada por el marinero Lai-Chao, un joven experto en artes marciales.

Evidentemente, estas dos producciones figuran en el apartado dedicado a la producción cinematográfica de Ramón Saldías que incluirá el libro que prepara su hija. Figura también el cortometraje 'La caja', de Antonio Rosado. «Lo produjo mi padre y creemos que es el primer corto de ficción rodado en Canarias, en 35 milímetros, que se distribuyó no solo en las islas sino también en la península», explica.

Le acompaña en este apartado, por ejemplo, 'La Umbría' (1975), de Pepe Dámaso, en la que Ramón Saldías fue el director de fotografía. «Pepe fue quien le presentó a mi madre y con él fue a Lanzarote y grabó en la casa de César Manrique alguna de sus fiestas. En unas imágenes aparece mi madre embarazada de mi hermana», señala Onintze.

Valor histórico

Otro de los apartados del libro que se presentará en otoño incluye un capítulo dedicado a sus trabajos con un carácter más histórico. «A mi padre le apasiona la cultura canaria, le gusta mucho. En cuanto tenía un poco de tiempo libre, cogía la cámara y grababa pequeños documentales por toda la isla. Creo que es el mayor tesoro de su archivo, porque incluye imágenes históricas a las que podrá acceder la gente cuando se digitalicen para crear nuevas historias», apunta la hija del artista.

Ampliar Fotograma de 'Aparceros'. C7

En este apartado figuran, por ejemplo, el cortometraje 'Opiniones de un torero'. «Lo hizo para Ikastor Film como director de fotografía, en 1972. Fue para la inauguración de la plaza de toros de la isla y se trajeron a grandes figuras del toreo, incluido Luis Miguel Dominguín, que ya estaba retirado. Le pusieron una grabadora delante para que hablara de lo que quisiera», desvela Onintze Saldías.

Gracias a la Filmoteca Canaria se ha digitalizado recientemente uno de los mayores tesoros que ha localizado la hija de Ramón Saldías. Se trata del cortometraje 'Aparceros' (1972), dirigido por Jesús Almendros, también para Ikastor Films y con Ramón Saldías como director de fotografía. «Tiene mucho valor porque apenas se tienen imágenes de la aparcería en la isla. Lo grabaron en 35 milímetros y no se pudo estrenar hasta cinco años después por la censura franquista, ya que mostraba la dura y pobre vida de aquellas familias», explica Onintze Saldías.

La Filmoteca informó hace unas semanas que se rodó durante la zafra de tomate de 1972, en la zona de Maspalomas y culmina con las fiestas de San Fernando. «En la cinta restaurada y digitalizada se han incluido también imágenes del 'making of' ('cómo se hizo') de 'Aparceros' en 16mm, realizado por la esposa de Ramón Saldías, Maite Beltrán. A ello se une otra filmación de una manifestación de aparceros que se organizó pocos años después en Las Palmas de Gran Canaria, filmada por Saldías. Estas dos incorporaciones son imágenes inéditas, ya que nunca se han proyectado públicamente», apunta la Filmoteca Canaria en su comunicado de prensa.

Ampliar Ramón Saldías, rodando en las islas. C7

Mucho valor atribuye también Onintze Saldías a la localización del corto documental 'Bernegal' (1976), rodado en 35 milímetros y en color donde se incluyen de las pocas imágenes grabadas que existen del alfarero Panchito el de La Atalaya, así como 'Juan Ismael, Robinson del espacio de su propia memoria' (1979). «Son las únicas imágenes en vivo de este gran artista, me ha dicho mi padre, ya que no era muy dado a salir en público. Lo grabó junto a Eugenio Padorno, con el que he contactado y que va a escribir un texto en mi libro. He encontrado en su archivo incluso fotos de mi padre y Juan Ismael grabando en la puerta de su casa. El artista no lo pudo ver porque murió antes. También he localizado un magnetofón de los antiguos con una cinta en la que aparece Juan Ismael recitando su propia poesía», comenta la encargada de poner en valor todo este fondo documental.

La publicidad

La tercera pata del libro de Onintze Saldías será la publicidad realizada por su padre. «Hizo mucha a finales de los ochenta y noventa, porque es lo que daba más dinero. Participó en anuncios extranjeros grabados en las islas e hizo, por ejemplo, el famoso de Pepe el de Ikea, que fue todo un 'boom'», señala.

Ampliar Trabajos previos de Ramón Saldías con los personajes de 'El chow de Cho Juaa'. C7

Otro hito dentro de su producción fue la famosa serie de animación 'El chow de Cho Juaa'. «Antes también hizo un corto documental de unos cuatro minutos, en 35 milímetros y en color, en el que graba a Eduardo Millares dibujando en su estudio y en busca de inspiración en San Mateo», revela Onintze Saldías.