Late Afternoon, ganadora de ANIMAYO 2018

Más de 15.000 participantes

El Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Videogames ANIMAYO Gran Canaria 2018, bajo el lema: “Parejas, Tándems y Equipos”, puso el broche de oro a su edición más especial este pasado fin de semana. Y lo hizo por todo lo alto. Con un total de 20 máster clases y 10 talleres capitaneados por algunos de los ponentes más aclamados como los hermanos Grangel; con el estudio ‘estrella’ de Europa que triunfa en todo el mundo con sus famosos Minions, Illumination Mac Guff, las intervenciones de Raúl García, el primer animador español en entrar en Disney, los portugueses Abi Feijóo y Regina Pessoa, los españoles Carlos Fernández y Lorena Ares, lo más novedosamente educativo de Edgar Martín-Blas y su fascinante mundo de realidad virtual o la presentación en exclusiva en España del videojuego “Kingdom Come: Deliverance”, de la mano de su creador Daniel Vávra.