«Labordeta era solidario, cariñoso, positivo y daba gusto hablar con él»

Este jueves se proyecta en el marco de la 19º edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto, el único largometraje que este evento que tiene lugar en el Teatro Víctor Jara de Vecindario incluye en su programa que concluirá este viernes, día 10. Paula Labordeta y Gaizka Urresti son los directores de la película 'Labordeta, un hombre sin más', con la que obtuvieron este mismo año el Goya a la Mejor Película Documental, un trabajo que nos acerca desde una perspectiva cercana e íntima a través de los testimonios de varias personas entre las que figuran su mujer, sus hijas y sus nietas, al que fuera profesor de instituto, poeta, escritor, ensayista, comunicador, político y cantautor, José Antonio Labordeta, fallecido hace trece años.

Tanto una de sus hijas, Paula Labordeta, como su esposa, Juana de Grandes, se acercan al Víctor Jara para presentar al público este trabajo de hora y media que se proyectará a las 20.30 horas.

Para muchos Labordeta fue un hombre que desbordó a su propia persona para convertirse en una leyenda que encarnó siempre la voz de los desfavorecidos y de las minorías. Juana de Grandes, su viuda, con 84 años, recuerda que su vida con él se inicia con 18 años cuando se prometieron como novios.

Una secuencia del largometraje sobre Labordeta. C7

Más de 50 años junto al hombre que define como «muy solidario, cariñoso, positivo y culto, con el que daba gusto hablar. Siempre te enseñaba algo y recordaré nuestra convivencia como muy positiva», explica la viuda que descubrió hace unos años un diario del que su marido nunca había hablado, escrito de madrugada con bolígrafo azul y con unas reflexiones íntimas, que ejerce de columna vertebral del documental 'Labordeta, un hombre sin más'.

Un trabajo emocionante

De Grandes confiesa que cuando contempló por vez primera el documental sobre su marido y escuchó su voz que es la que sirve de hilo conductor del mismo, «me sentí un poco aturdida por mi presencia, pero la realidad es que creo que es un documental muy hermoso que nos descubre tanto al personaje desde la cercanía, como el legado que dejó sobre todo a la gente joven de este país. Me sentí muy conmovida», agrega.

Tanto Paula Labordeta como Mikel Urresti han realizado, según la que fuera su compañera, «un trabajo muy serio y muy estudiado, aunque en realidad no me extrañó, primeramente, por la profesionalidad de ella y, en segundo lugar, o al mismo tiempo, porque es su hija quien habla de su padre. Una persona para ella conocida en la intimidad, no solamente desde su trabajo profesional. Pienso que todo ello se refleja en el documental dándole una calidez especial».

«Yo he sido profesora y siempre me inclino por la docencia. El documental creo, que aparte de presentar la humanidad de un hombre, como señala su título, 'Un hombre sin más', descubre a un hombre grande que poseía cualidades para el arte, la música, la literatura… es bueno para la gente que empieza o la gente joven. Siempre es bueno aprender», dice.

Sufría por el mundo

Juana de Grandes cree que, si su marido viviera ahora en estos tiempos de crispación política y conflictos bélicos, «los viviría muy intensamente como vivía la política e intentaría buscar soluciones. También sufriría, porque como siempre he dicho, él sufría por la humanidad. Yo estoy convencida de que los tiempos no cambian tanto. Si lo que dices interesa y lo que haces es coherente, siempre estarás cercano a las personas. Esa coherencia la tuvo en aquel momento, la tendría ahora y la tendría en el futuro».

«Creo que este documental para muchas personas descubrirá un Labordeta menos conocido. Quiero esperar que siempre haya resultado para muchos espectadores una novedad que les permita descubrir a un ser estupendo», sostiene su mujer, quien sostiene que regresar a Gran Canaria le hace ilusión, porque en alguna ocasión hizo uno de los viajes acompañada de Labordeta.

La cinta arranca con las imágenes de su capilla ardiente, en septiembre de 2010 en Zaragoza, con colas kilométricas formadas por las 50.000 personas que acudieron a su entierro, al Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. A Juana de Grandes lo que más le gusta del documental es «ver a ese José Antonio luchador, siempre luchador, y que transmite verdad», concluye.