La productora canaria El viaje y Mauro Herce vuelven a Locarno

«Locarno siempre nos ha tratado bien», asegura el productor canario José Ángel Alayón, acerca de la proyección de esta obra en la próxima edición del festival que se desarrollará en la pequeña ciudad suiza entre los días 7 y 17 de agosto.

La pieza, según cuenta Alayón, es, en cierto modo, una continuación de Dead Slow Ahead, el largometraje de Mauro Herce, producido por El viaje Films, Nanouk Films, Televisió de Catalunya y Bocalupo Films, que se alzó en 2015 con el Premio Especial del Jurado del prestigioso certamen cinematográfico europeo. «Herce ha utilizado material filmado en esa película y algunas cosas más para ofrecer una especie de reinterpretación de la película y mostrar la otra vertiente de ese barco. La película se desarrollaba en un barco deshumanizado, una gran máquina, en este corto se puede ver el lado más humano de esa travesía».

De hecho, explica Alayón, el escenario principal de Lonely Rivers es un karaoke en el que los marineros tienen su momento de ocio y diversión. «Lo interesante de esta obra es que permite ver el lado humano de aquella máquina. El largo transmitía la idea de que el barco era una máquina que no para, esta obra es más distendida y con un humor que la hacen interesante», sostiene Alayón que ya ha confirmado la participación de este corto documental en otros importantes certámenes internacionales que aún no han dado a conocer sus contenidos. «Locarno es una plaza importante. Varios festivales nos lo han pedido. Es un escaparate en el que nos miran. No podemos contarlo porque aún no es oficial», abunda el productor, muy satisfecho por la repercusión de este trabajo.