‘La Portuguesa’ gana el 19º festival de cine

El Lady Harimaguada de Plata ha sido para The fragile house, del chino Lin Zi, mientras Mother I am Suffocating. This is my Last Film about Yu, de Lemohang Jeremia Mosese.

El premio a la mejor interpretación masculina ha sido exaquo para los protagonistas de Gracias a Dios, de François Ozon, mientras que en la categoría femenina has dido para Snezana Bogdanovich, por Stitches, y Zita Hanrot, por Paul Sanchez ha vuelto!

El cortometraje ganador de la Sección Oficial ha sido D’un château l’autre, de Emmanuel Marre, y la mención especial para Blessed Land, de Pham Ngoc Lan.

El jurado de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales ha premiado con el premio Dunia Ayaso a la guionista de Stiches, mientras que le han otorgado una mención especial a Snezana Bogdanovich, protagonista de esa misma película.

El premio del Jurado Popular ha sido también para esta película serbia.