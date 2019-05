La Palma de Oro se va para Corea

Este galardón hizo que un año más, el manchego Pedro Almodóvar se quedase con la miel en los labios, aunque su película Dolor y gloria no se fue de vacío.

El malagueño Antonio Banderas sí que cazó el galardón al mejor actor, fruto de su trabajo en esta nueva entrega del universo almodovariano. «Aunque el personaje se llama Salvador Mallo, no es ningún secreto que Salvador Mallo es Pedro Almodóvar», explicó al recoger el premio.

Las películas Les miseràbles, de Ladj Ly, y Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, recibieron ex aequo el Premio del Jurado durante la gala celebrada en la tarde de ayer en Cannes.

Atlantics, de la actriz y directora franco-senegalesa Mati Diop, logró el Gran Premio del Jurado de esta 72ª edición del festival de cine más importante del mundo.

El premio a la mejor dirección cayó en manos de unos clásicos de la gran cita cinematográfica gala, los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, fruto de su trabajo detrás de la cámara en la película Le jeune Ahmed. El actorViggo Mortensen les entregó el galardón.

La intérprete británico-estadounidense Emily Beecham logró el galardón a la mejor actriz de la 72 edición del Festival de Cannes por su trabajo en Little Joe, de Jessica Hausner.

La película Portrait of Lady on Fire, de Céline Sciamma, se hizo con el reconocimiento al mejor guion, mientras que It must be Heaven, de Elia Suleiman, logró una Mención Especial. La Palma de Oro al mejor cortometraje fue para La distancia entre nosotros y el cielo, de Vasilis Kekatos.

El cineasta guatemalteco César Díaz logró la Cámara de Oro de la Semana de la Crítica, gracias a Nuestras madres.