«Kurosawa me inspiró a seguir su camino indagando en la historia canaria»

El realizador teldense Armando Ravelo inicia el día 18 de mayo, a partir de las 19.00 horas, en CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual del Cabildo, el ciclo cinematográfico titulado 'La película que me hubiera gustado hacer', en el que otros diez directores y directoras conocidos de Canarias han confesado los filmes predilectos que han marcado sus respectivas estéticas e intereses.

Ravelo, cuyo peúltimo largometraje 'La piel del volcán' fue estrenado en 2021, ha escogido la cinta de Akira Kurosawa rodada en 1950, 'Rashomon', para inaugurar a esta propuesta que incluye una veintena de películas imprescindibles del denominado 'séptimo arte'. La otra cinta seleccionada por el realizador grancanario es 'Doce hombres sin piedad', de Sidney Lumet, que se exhibirá el 25 de mayo.

Según avanza Armando Ravelo sus dos cintas seleccionadas «poseen aspectos que me marcaron profundamente». Sobre 'Rashomon', una de las películas emblemáticas en la producción del director considerado como el gran renovador del cine japonés, señala que Kurosawa «experimenta con el montaje y juega con la narrativa desde diferentes perspectivas con la maestría de un gigante del cine».

Inspirada en un cuento de uno de los narradores a los que cabe atribuir el nacimiento de la narrativa moderna japonesa, Ryunosuke Akutagawa, 'Rashomon' fue designada Mejor Película Internacional en la 24º edición de los Oscar de 1952.

«Kurosawa me ha marcado especialmente por su monumental obra basada en el Japón ancestral. Su puesta en escena me enamoró y me inspiró a seguir su camino indagando en la historia canaria», añade el director canario que ha dirigido los cortometrajes 'Ansite', 'MAH', 'La cueva de las mujeres' y 'Los ojos de la tierra', además de las películas 'La tribu de las 7 islas', 'La piel del volcán' y 'Érase una vez en Canarias'.

El 25 de mayo

La segunda opción de Ravelo para el citado ciclo es 'Doce hombres sin piedad', de Sidney Lumet, que se exhibirá el 25 de mayo. De ella destaca «la fuerza dramática del guion y su propuesta rotunda basada en el diálogo y las interpretaciones. De la obra de Lumet me fascina el ritmo, una película con una única localización y doce actores encerrados y es tremendamente divertida», añade.

Para Ravelo, «ambas películas nos muestran una huella imborrable de sus respectivas culturas, lo que me hace reflexionar sobre la importancia de compartir la nuestra. De esta manera nos reflejamos en un espejo propio y al mismo tiempo exponemos nuestra forma de ver el mundo ante otras culturas», concluye.

Además de Armando Ravelo figuran en la nómina del ciclo los nombres de Juan Carlos Falcón, Dácil Manrique, Alba González de Molina, Félix Sabroso, Macu Machín, María Miró, David Pantaleón, Víctor Moreno, Elio Quiroga y David Sainz, que se asociarán hasta el próximo mes de enero de 2024 a la filmografía de ilustres directores internacionales como Orson Welles, Billy Wilder, Jacques Audiard, Agnès Varda, Lucrecia Martel y Nuri Bilge Ceylan, entre otros.