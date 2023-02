Kira Miró rueda en Tenerife 'Odio el verano', una comedia dirigida por Fer García-Ruiz

Canarias sigue siendo un gran plató de cine y en esta ocasión el sur de Tenerife está siendo testigo del rodaje de una nueva película, 'Odio el verano', que tiene en su reparto a la actriz grancanaria Kira Miró. Tres familias, de distinta procedencia y clase social, reservan, sin ser conscientes del error, la misma casa para pasar sus vacaciones, convirtiendo el verano en un cómico ejercicio de tolerancia. Este es el punto de partida de 'Odio el verano', nueva comedia producida por Ghislain Barrois, Álvaro Augustin (Telecinco Cinema) y Miguel Menéndez de Zubillaga (Mono Pictures AIE), en asociación con Sony Pictures International Productions, cuyo rodaje acaba de arrancar y transcurrirá a lo largo de siete semanas en distintas localizaciones de Tenerife y Madrid, respectivamente.

El director Fer García-Ruiz ('Descarrilados') se pone nuevamente al frente de una comedia, cuyo guión firma David Marqués ('Campeones').

Esta película estará protagonizada, junto a Kira Miró, por Julián López, Jordi Sánchez, María Botto, Roberto Álamo, Malena Alterio y Mariano Venancio. Completan el reparto Yohana Yara, los jóvenes Javier Lera y Aitziber Errazkin y los actores infantiles Scarlett Arce, Lucas Ruíz y Diego Ruiz.

'Odio el verano' es una producción de Telecinco Cinema y Mono Pictures Aie, en asociación con Sony Pictures Internacional Productions y con la participación de Mediaset España y Mediterráneo Mediaset España Group. Será distribuida en España exclusivamente en cines por Sony Pictures Entertainmente Iberia.

La película se trata de una comedia muy divertida entre tres familias. Alonso, barrendero interpretado por Roberto Álamo, y Marisa, tarorista que interpreta Malena; Torres y Fátima, propietarios de una charcutería bajo la interpretación de Jordi Sánchez y María Botto; y Calatrava, cirujano estético que lleva a cabo Julián López, y Vicky, influencer que le da vida Kira Miró, han reservado una casa aislada en Canarias para pasar las mejores vacaciones de su vida con sus respectivas familias. Lo que no saben es que, por un error de la agencia, han alquilado la misma casa. Ninguno está dispuesto a renunciar a ella, y tampoco hay muchas alternativas, por lo que se ven obligados a compartir habitáculo todo el verano. Las patentes diferencias entre cada uno de sus miembros convierten esos días en un caótico cúmulo de divertidas y desmadradas situaciones. A pesar de ello, tienen que aprender a convivir y comprender a toda esa gente tan distinta, y a ellos mismos.

Kira Miró, a través de sus redes sociales, ha mostrado su alegría por rodar en Canarias, al igual que varios actores y actrices del reparto. El amplio elenco de la película lleva ya varios días en Tenerife.

La grancanaria sigue ampliando su palmarés y en estos momentos triunfa con la serie 'Machos Alfa' en Netflix. La plataforma digital despidió 2022 con una serie española liderando el top de lo más popular de la plataforma (al menos en España) y empezó 2023 con la buena noticia de que su éxito no será efímero. Todo lo contrario: la nueva comedia de los creadores de 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva', probablemente dos de las series españolas de más éxito de las últimas décadas, se llama 'Machos Alfa' y ha conseguido cautivar al público de la mano de su particular deconstrucción de la masculinidad tóxica.

Tras convertirse en un éxito rotundo, Netflix ya ha confirmado que habrá una segunda parte. Kira Miró está en el reparto de esta serie junto a Fernando Gil, María Hervas, Raúl Tejón, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez, Raquel Guerrero y Virginia Rodríguez.