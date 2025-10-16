'Just Play Dead' avanza en la capital grancanaria La Isleta y Ciudad Jardín acogen este miércoles y jueves el rodaje del filme protagonizado por Samuel L. Jackson

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 23:06 Comenta Compartir

La calle Roque Nublo de la Isleta y Ciudad Jardín son dos de los encalves de la capital grancanaria que han servido este miércoles y jueves como plató para el rodaje de la película 'Just Play Dead' (Hazte el muerto sería su traducción literal al castellano), que dirige Gary Fleder y cuyo reparto incluye al actor norteamericano Samuel L. Jackson y a las actrices Eva Green y María Pedraza.

Con el secretismo que caracteriza los rodajes internacionales sigue su camino desde hace semanas en la isla esta producción que narra la historia de un astuto capo que, al verse acorralado por el FBI, decide su propia muerte para reclamar el pago de 30 millones de dólares del seguro de vida mientras inculpa a su amante surfista, llamado Chad, de su asesinato.

Distintos momentos del rodaje, en Ciudad Jardín y la Isleta. Juan Carlos Alonso

En la tarde de este jueves, se estuvo rodando una escena protagonizada por una de las actrices del reparto en la piel de una monja dentro de una historia cuyo guion firma Dan Gordon.

Este rodaje convive en Gran Canaria con el de 'Mareas negras', la nueva película de Renny Harlin, que protagoniza John Travolta.