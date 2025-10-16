Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos actores, durante el rodaje de este jueves en Ciudad Jardín. Juan Carlos Alonso

'Just Play Dead' avanza en la capital grancanaria

La Isleta y Ciudad Jardín acogen este miércoles y jueves el rodaje del filme protagonizado por Samuel L. Jackson

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:06

Comenta

La calle Roque Nublo de la Isleta y Ciudad Jardín son dos de los encalves de la capital grancanaria que han servido este miércoles y jueves como plató para el rodaje de la película 'Just Play Dead' (Hazte el muerto sería su traducción literal al castellano), que dirige Gary Fleder y cuyo reparto incluye al actor norteamericano Samuel L. Jackson y a las actrices Eva Green y María Pedraza.

Con el secretismo que caracteriza los rodajes internacionales sigue su camino desde hace semanas en la isla esta producción que narra la historia de un astuto capo que, al verse acorralado por el FBI, decide su propia muerte para reclamar el pago de 30 millones de dólares del seguro de vida mientras inculpa a su amante surfista, llamado Chad, de su asesinato.

Distintos momentos del rodaje, en Ciudad Jardín y la Isleta. Juan Carlos Alonso
Imagen principal - Distintos momentos del rodaje, en Ciudad Jardín y la Isleta.
Imagen secundaria 1 - Distintos momentos del rodaje, en Ciudad Jardín y la Isleta.
Imagen secundaria 2 - Distintos momentos del rodaje, en Ciudad Jardín y la Isleta.

En la tarde de este jueves, se estuvo rodando una escena protagonizada por una de las actrices del reparto en la piel de una monja dentro de una historia cuyo guion firma Dan Gordon.

Este rodaje convive en Gran Canaria con el de 'Mareas negras', la nueva película de Renny Harlin, que protagoniza John Travolta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  4. 4 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  5. 5 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  6. 6 Guanarteme levanta otra barricada
  7. 7 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  8. 8 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  9. 9 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Just Play Dead' avanza en la capital grancanaria

&#039;Just Play Dead&#039; avanza en la capital grancanaria