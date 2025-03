Fran Villalba Santa Cruz de Tenerife Lunes, 31 de marzo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El guionista, productor y director norteamericano ha participado en la 10ª edición del festival Tenerife Noir. Además de firmar el guion de las dos primeras entregas de la exitosa saga de 'La jungla de cristal', protagonizadas por Bruce Willis, los guiones de éxitos de acción como 'Comando', 'Límite 48 horas' o 'Juez Dredd', entre otros.

-Echando la vista atrás y centrándonos en el guion de 'La jungla de cristal', ¿de qué aspecto se siente más orgulloso?

-Creo que cambiamos el paradigma de lo que es un héroe en el cine americano. En los años previos a nuestra película los héroes en la gran pantalla eran personas demasiado fuertes, sin fisuras. Cuando empecé a trabajar en el guióon le dije a Bruce Willis que tomara como referencia a Humphrey Bogart en 'El halcón maltés', en la secuencia en la que tras enfrentarse al villano interpretado por Sydney Greenstreet, se mete en el ascensor y le vemos temblando. Ese es el tipo de vulnerabilidad que quería que proyectara. Y eso lo cambió todo en el cine de acción. A partir de ese momento los héroes ya no tenían que ser perfectos. Si no hubiéramos tenido a Bruce Willis en 'La jungla de cristal' no tendríamos por ejemplo a Keanu Reeves en 'Speed'. En las dos primeras películas de la saga, que son la que yo escribí, John McClane tiene puntos débiles como cualquier ser humano. Por desgracia para cuando llegó la quinta entrega ya lo habían convertido en un superhéroe, lo que creo que es un error.

«Sin Bruce Willis en 'La jungla de cristal' no tendríamos, por ejemplo, a Keanu Reeves en 'Speed'»

-Viendo la positiva valoración de crítica y público, yo diría que la inmensa mayoría está de acuerdo con usted.

-Otra cosa que me gusta de 'La jungla de cristal' es que creo que trasciende el tema de los géneros cinematográficos. No es una gran película de acción, o de crímenes... es una gran película y punto. Y hay más gente que está de acuerdo, porque la incluyeron en el Registro Nacional de Cine junto a clásicos como 'Lo que el viento se llevó'. Y luego está el tema de las imitaciones, que es otra forma de halago. A posteriori hemos tenido 'La jungla de cristal' en un avión ('Air force one'), 'La jungla de cristal' en un barco ('Alerta máxima')...

-Incluso alguien propuso hacer 'La Jungla de cristal'... en un edificio.

-¡Tal cual! Cuando hice mi 'webserie' de terror 'Unknow Sender', un productor me dijo que lo que tenía que hacer era regresar al cine de acción y que tenía un guion que me iba a encantar, porque era como 'La jungla de cristal' pero en un edificio. Es algo tan absurdo que cuando lo contaba la gente se creía que me lo estaba inventando. Hasta que le relaté la anécdota a Bruce Willis, le hizo gracia, a su vez la contó en una entrevista a 'Vanity Fair'... y entonces ya sí que todo el mundo la creyó, porque venía de él.

-El rodaje de 'La jungla de cristal' fue un poco caótico, porque la película comenzó a rodarse sin que el guion estuviera acabado y eso terminó generando algún que otro problema inesperado, como el tema de la ambulancia que los terroristas/ladrones piensan usar para escapar...

-Cierto. En un primer momento Alan Rickman simplemente iba a soltar un largo monólogo sobre cómo iban a aprovechar el caos para huir, pero durante el rodaje nos dimos cuenta de que teníamos que encontrar una solución mejor. Yo había hecho una película para televisión sobre 'The Spirit' en la que el villano quería volar un hospital y escapar en una ambulancia. Y como en realidad esa película no la había visto prácticamente nadie, pensé que podíamos volver a usar el mismo truco. Fue una cosa tan de último momento, a la carrera, que si te fijas en la película el letrero de la ambulancia tiene una errata, pero ya no podíamos grabarlo de nuevo.

-Y esa solución sobre la huida, a su vez, causó otros desajustes en el guion...

-Sí, porque cuando los villanos llegan al edificio, había una escena en la que se les veía dentro de la furgoneta sincronizando sus relojes, que son todos iguales. De modo que McClane, cuando se encuentra con Hans Gruber, el villano, que finge ser un rehén, sabe que es mentira porque se fija en el reloj. Pero claro, cuando se rodó dicha secuencia aún no existía lo de la ambulancia, es decir, que la furgoneta estaba vacía. De modo que hubo que eliminar esta parte del montaje, con lo que tampoco servía ya la explicación de los relojes. Ahora cada espectador puede tener su propia teoría sobre cómo McClane descubrió la trampa.

-Usted también fue guionista y director de la película 'Street Fighter', que no fue demasiado bien recibida. ¿Qué cree que salió mal?

-Fue un cúmulo de circunstancias. De entrada los productores japoneses habían hecho una lista con sus actores favoritos para hacer del protagonista, Guile, empezando por Bruce Willis. A medida que las primeras opciones se fueron negando, bajamos cada vez más hasta llegar a Jean Claude Van Damme. Y yo les dije: «¿no les preocupa su acento para un personaje que se supone que es americano?». Y ellos me dijeron: «¿qué acento?». Porque en Japón las películas se doblaban y nadie era realmente consciente del mal inglés que hablaba.

-No es la mejor manera de empezar la producción, la verdad..

-Luego hubo problemas con el resto del 'casting'. Los productores no sabían si contratar a expertos en artes marciales y enseñarles a actuar o contratar a actores de verdad y enseñarles a pelear. Como eran peleas de videojuego, poco realistas, les dije que optaran por la segunda opción. Así que la idea era rodar todas las escenas de diálogo durante las primeras seis semanas, mientras el elenco aprendía artes marciales, y ya al final todas las escenas de acción. Pero entonces llegó Raúl Julia y estaba completamente demacrado por el cáncer, aunque en aquel momento nos quisieron hacer creer que se trataba de un virus de estómago. Era obvio que en aquellas condiciones no podíamos rodar con él, había que pasar sus escenas al final confiando en que tuviera mejor aspecto, así que nos tocó comenzar por las escenas de acción... con actores que no tenían aún ni idea de cómo hacerlas.

-Tengo entendido que también hubo problemas con la calificación de la película.

-En efecto. Nos dieron una calificación R, para mayores de 17 años, y Capcom me dijo que eso era inaceptable, que ellos tenían que vender juguetes. Así que me tocó hacer recortes en las escenas violentas que llevaron a que las peleas parecieran propias de las series de dibujos animados de los sábados por la mañana. Lo malo es que la cortamos tanto que entonces nos dieron una calificación para todos los públicos, y Campcom de nuevo entró en pánico, porque pensaban que entonces eran los adolescentes los que no iban a querer verla. Así que para solucionarlo, durante el montaje le pedí a Van Damme que usara una frase con lenguaje malsonante, y con eso nos dieron la calificación que querían los ejecutivos. Como ves, toda una serie de calamidades. Lo hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos.