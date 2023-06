Juan Carlos Falcón: «'Ciudadano Kane' es una clase magistral de lo que es hacer cine»

El cineasta canario Juan Carlos Falcón es el segundo realizador que participa en el ciclo impulsado 'La película que me hubiera hacer', que el espacio CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual que el Cabildo grancanario gestiona en Schaman, con la selección de sus dos películas, 'Ciudadano Kane' y 'El crepúsculo de los dioses', de Orson Welles y Billy Wilder, respectivamente. Ambos filmes clásicos se proyectan este jueves y 22 de junio, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El trabajo de Falcón (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) se hace visible en la década de los 90 fundamentalmente con la dirección de cintas y cortometrajes como 'Mátame' (1995), 'Persuasor de muerte' (1996), 'Yo look, tú look' (1998), 'O me quieres o te mato' (1999), 'La fuerza de la costumbre' (2003) o 'Si yo fuera Marilyn'. Según explica el realizador, que actualmente combina sus proyectos como director y guionista de ficción con la realización en televisión, «la elección de 'Ciudadano Kane' la tuve muy clara desde el principio. La primera vez que la vi apenas tenía la misma edad que Orson Welles cuando la rodó, 24 años, y eso ya me marcó notablemente. Por eso, paradójicamente, no voy a decir que fue esta película la que me animaría a consagrar mi vida a esta profesión, me atrevería a decir que más bien lo contrario, me dejó tan maravillado y a la vez tan impresionado que me sentía un osado por tan siquiera pensar en dedicarme a lo mismo que ese señor».

En cuanto a 'El crepúsculo de los dioses' avanza que quedó absolutamente hipnotizado tanto por el personaje de Norma Desmond interpretado por Gloria Swanson, como por su universo y locura. «Billy Wilder nos muestra de manera casi documental lo salvaje que es esta industria y la decadencia que supuso para muchos la transición del cine mudo al sonoro en el Hollywood de la época», agrega Falcón.

Para el director, que en 2007 rueda el que sería su primer largometraje, 'La caja', rodado entre Fuerteventura y La Palma y basado en la novela de Víctor Ramírez ('Nos dejaron el muerto'), película que estuvo protagonizada por Ángela Molina, Elvira Mínguez, María Galiana, Antonia San Juan y José Manuel Cervino, 'Ciudadano Kane' es una clase magistral de lo que es hacer cine. «Orson Welles revolucionó la manera de contar historias, le dio al lenguaje cinematográfico un poder de comunicación visual y narrativo nunca visto hasta el momento. Por otro lado, 'El crepúsculo de los dioses' juega con varios instrumentos cinematográficos muy innovadores para la época, como su estructura narrativa. La película empieza por el final, por lo que desde el comienzo ya sabemos cómo va a terminar la historia. Otro recurso es el uso de la voz en off y toda la película está contada como un gran flash back», explica Falcón, que con posterioridad rueda en Los Ángeles su largometraje 'People you may know', obteniendo el Premio a Mejor Director y Premio del Público en el CD Film Festival de Palm Springs.

El director estima que detrás de su manera de hacer y entender el cine se vislumbra algún que otro concepto heredado de la manera de concebir el cine no solo por Welles y Wilder, sino por otros grandes del sétimo arte. «Está claro que los que nos dedicamos a esto hemos 'mamado' de todas estas fuentes. Mi imaginario cinematográfico está formado por pequeñas piezas extraídas de todas aquellas películas que de alguna manera me han dejado huella. De Orson Welles siempre he envidiado su fuerza narrativa y su manejo de la técnica. El gran poder dramático que le da a sus planos, el uso que hace de la luz, la colocación de la cámara y el juego de perspectivas. Pero es verdad que por mi estilo me podría sentir más cercano a Billy Wilder por el valor que le otorga a los personajes que conforman sus historias y por el juego narrativo que usa mezclando géneros como la comedia y el drama», concluye.