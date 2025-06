José Mota rueda en Gran Canaria el largometraje 'En un lugar de la magia'

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 12 de junio 2025, 22:40 Comenta Compartir

Un amplio número de soldados repone fuerzas en la Alameda de Colón. Algunos llevan uniformes de la Alemania nazi. Son los figurantes que participan en el que será el estreno como cineasta del humorista y presentador José Mota (Montiel, 1965), cuyo rodaje se desarrolla en parte en Gran Canaria desde hace unos días.

El Gabinete Literario se ha convertido durante este miércoles y jueves en el set de rodaje de 'En un lugar de la magia', el largometraje que ha escrito y dirige José Mota.

De los pocos detalles que han trascendido del proyecto es que el propio humorista natural de Ciudad Real lo coprotagoniza junto al veterano actor Karra Elejalde. 'En un lugar de la magia' es una coproducción entre Producciones Nueva Línea, La Terraza y cuenta con el apoyo de RTVE y Amazon. Aterriza en Gran Canaria por las localizaciones, interiores y exteriores, y por la actual política de incentivos fiscales para las producciones audiovisuales de la que dispone el archipiélago.

La película, cuyo estreno está previsto para el próximo año, será una comedia con tintes familiares y dramáticos, avanza el portal sensacine.com.

José Mota es uno de los humoristas más populares del país. Tanto por sus show en directo como por sus programas en Televisión Española. También ha participado como actor en películas y series.

Un año fructífero

Este proyecto llega a Gran Canaria en un año en el que no paran de sucederse los rodajes en la isla. El Cabildo informó hace unas semanas que solo en los primeros cinco meses de 2025 aterrizaron en la isla 16 producciones de películas y series nacionales e internacionales y que al menos otros siete proyectos ya estaban confirmados hasta el final del ejercicio.

Ampliar Figurantes a la espera de rodar a las órdenes de José Mota. V.S.A.

Entre las producciones internacionales figuran la danesa 'Hashtag'; la francesa 'Mi amor' y la segunda temporada de la serie alemana 'Oderbruch'. Entre las cintas españolas figuran 'La cena', Cataratas', 'Mis ojos', 'Only girls', 'Tal vez', 'La cosa en la niebla', 'A fuego lento', 'Looking for Michael' y 'Monitor', informó el Cabildo grancanario.

La pasada semana se despidió de la isla el rodaje de 'Mägo de Oz. La película', que dirige el hispanouruguayo Álvaro Brechner.

Las instalaciones del Sioux City, en San Bartolomé de Tirajana, han acogido la mayor parte del rodaje del western 'Trinidad', que dirigen Laura Alvea y José Ortuño, y cuyo reparto encabezan Karla Sofía Gascón, Paz Vega y Gabriela Andrada.