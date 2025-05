Jorge Sanz protagoniza el rodaje de 'Por un puñado de frases' en Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

ISII GROUP ha anunciado en un comunicado de prensa su proyecto 'Por un puñado de frases', un cortometraje protagonizado por Jorge Sanz y dirigida por Alejandro Millán, que se está rodando estas semanas íntegramente en la de Gran Canaria.

La cinta está producida por Inefable Productions, una compañía de ISII GROUP, con los servicios de producción de SIA Servicios Audiovisuales.

La historia, una comedia western escrita por el propio Alejandro Millán junto a Rubén del Pino, nos sitúa en un clásico pueblo del Oeste americano durante el secuestro del sheriff MacLein a mano de dos nativos, Media Luna y Pluma Loca. Una serie de inesperados acontecimientos revelarán que nada es lo que parece en esta trama.

Su director, Alejandro Millán, ha trabajado como realizador y montador jefe en varios programas de televisión, series y publicidad. Desde hace 6 años trabaja como montador para el Festival de cine internacional de Las Palmas de Gran Canaria y entre 2022 y 2024 ha realizado y montado diferentes documentales, como 'Islandia', 'El Poder de la Tierra', 'Borrados del Mapa', 'La Última Gran Colonia' y 'El Último Volcán'.

Millán asegura que «en mis cortometrajes anteriores, 'Se Alquila' y 'Las Coordenadas Exactas', había tocado géneros como el terror y la comedia negra de ciencia ficción. En esta ocasión, Rubén del Pino (coguionista) y yo, queríamos atrevernos con el género más puro del cine: el western. No obstante, teníamos claro que no haríamos un western clásico. Queríamos homenajear al espagueti western más irreverente, con algunos giros inesperados, algo de metacine e imprimiendo ese toque gamberro que intentamos aplicar a todas nuestras obras. El personaje protagonista, el sheriff MacLein, fue escrito para ser interpretado por Jorge Sanz. Sin su participación, este corto no tendría sentido».

'Por un puñado de frases' se estrenará próximamente en Divergente, la plataforma de ISII GROUP dedicada a contenidos de menos de 59 minutos.