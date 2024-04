Ivan Peric: «La película alterna temas serios como el fascismo con la comedia»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de abril 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

'Through the Graves the Wind Is Blowing', del norteamericano Travis Wilkerson, es «un híbrido» que mezcla ficción y documental con toques de humor negro que aborda la relación con el fascismo y la problemática del turismo de masas en Croacia.

Una metáfora perfecta de un país abocado a lidiar con su conflictiva historia que recala en la competición oficial del 23ª Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria tras pasar por la Berlinale, donde gozó de «gran acogida», según Ivan Peric, cineasta reconvertido en actor para esta película.

Este viernes, a las 20.30 horas, en la sala 7 del citado cine, también se podrá disfrutar del último pase del largometraje que aborda la situación tras la desintegración de Yugoslavia y la huella que este acontecimiento dejó en la ciudad de Split. Allí se localiza el filme en el que Peric se mete en la piel de un detective con quien comparte nombre que investiga el asesinato de varios turistas que narra a un director de cine interesado en la situación del país —encarnado por el propio Wilkerson—. Entre ellos, se establece un diálogo que intercala presente y pasado a través, también, de las imágenes. «Travis tiene un estilo muy peculiar que se basa mucho en la narrativa. Es una persona con mucho talento que consigue mezclar muy bien esas imágenes con la narración y, al final, termina teniendo una mezcla que resulta incluso divertida en la que se alternan temas serios como el neofascismo con la comedia», ha apuntado el protagonista del filme cuyo resultado se ajusta a lo que el director y él pretendían: conectar todos esos puntos «de una manera poco habitual». Además del auge de los nacionalismos extremos, el turismo de masas y de cómo este afecta a la vida de los locales de la ciudad es otra de las cuestiones presentes en el largometraje que conjuga elementos de ficción con hechos reales para el cual, cuenta Peric, «no tenían un guion como tal», sino que parte del texto lo improvisaban conforme rodaban la película que surgió de la amistad entre ambos cineastas forjada en Croacia durante la pandemia de la manera «más graciosa». Y es que los profesionales del cine se conocieron a través del encuentro fortuito de sus esposas en un supermercado: el logotipo del Festival de Rotterdam conectó a ambas mujeres que hablaron de la profesión de sus maridos. Fue a partir de ese vínculo cuando Wilkerson le propuso hacer la obra que, en un principio, estaba prevista que fuera interpretada por un reparto de actores y actrices mayor. No obstante, el viaje a China por trabajo que tuvo que hacer el director estadounidense aceleró y redujo el tiempo de rodaje, por lo que decidieron que fuera Peric quien diera vida al detective protagonista. 'Through the Graves the Wind Is Blowing' —título que tomado de la canción 'The Partisan' de Leonard Cohen—, se ha visto por primera vez en España en el marco del Festival tras pasar por la Berlinale en donde Ivan Peric considera que tuvo una buena acogida por parte del público. «Se trata de algo poco común. El filme está cargado de esvásticas por todos lados, hay simbología nazi y, eso tuvo su origen en Alemania», país en el que ha recordado que «por desgracia, también hay organizaciones de tipo neonazi que están en auge». A pesar de ello, «veíamos cómo la gente respondía favorablemente y se reía en las partes divertidas».