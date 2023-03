La icónica y elegante modernidad de Víctor Erice y Terence Davies confluyen en el festival de cine

La modernidad cinematográfica no es ni de lejos la recientemente oscarizada 'Todo a la vez en todas partes'. Parte de mucho más atrás, desde los inicios de este arte a comienzos del pasado siglo XX y uno de los puntos de inflexión se produjo en 1973, cuando el vizcaíno Víctor Erice estrenó 'El espíritu de la colmena'. El 50ª aniversario de este icónico largometraje español es el hilo que vertebra la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollará entre el 14 y el 23 de abril.

Luis Miranda, director del certamen grancanario, avanzó este martes que se incluye en la programación un ciclo en torno a esta pieza capital de la historia del séptimo arte, cuyo guion firmó el propio Erice junto al escritor y crítico de cine Ángel Fernández Santos. El rostro de una de sus protagonistas, Ana Torrent, en aquellos tiempos una niña y hoy una actriz consagrada y en activo, sirve de inspiración al cartel principal esta 22ª edición -hay un segundo en torno a Frankenstein, en alusión también argumento de 'El espíritu de la colmena'-.

El crítico de cine, docente y programador Jaime Pena es el responsable del ciclo 'Ecos de un espíritu. 50 años de El espíritu de la colmena', que permitirá ver en pantalla grande este filme, lo que supone «una gran oportunidad para las nuevas generaciones», avanza Luis Miranda.

Un fotograma de 'El espíritu de la colmena', de Víctor Erice. / c7

El resto de títulos que se incluyen en este apartado festivalero reflejan, de manera velada y hasta involuntaria, el influjo estético, poético y narrativo de 'El espíritu de la colmena', según el criterio del gallego Jaime Pena.

Los títulos que se proyectan

Se trata de: 'El largo día acaba' (The Long Day Closes, 1992) de Terence Davies; 'Le printemps' de Marcel Hanoun (Francia, 1971, 82 min.); 'El viajero' (Mossafer) de Abas Kiarostami (Irán, 1974, 84 min.); 'Cría Cuervos' de Carlos Saura (España, 1976, 110 min.); 'Los motivos de Berta' de José Luis Guerín (España, 1983, 85 min.); 'La sangre' (O Sangue) de Pedro Costa (Portugal, 1989, 99 min.); 'Ponette' de Jacques Doillon (Francia, 1996, 90 min.); 'Ya viene, aguanta, riégueme, mátame' del Colectivo Los Hijos (España, 2009, 8 min.); 'Verano 1993' de Carla Simón (España, 2017, 96 min) y 'Train Again' de Peter Tscherkassky (Austria, 2021, 20 min).

Retrospectiva de Terence Davies

La presencia de 'El largo día acaba' conecta este ciclo con la retrospectiva que el Festival dedica al cineasta británico Terence Davies. Luis Miranda apuntó en la rueda de prensa celebrada en el palacete Rodríguez Quegles que el director de Liverpool, que acudirá a la isla, se mostró encantado de que su película de 1992 se incluya en este tributo a la película protagonizada por esas dos niñas de la Castilla profunda que una tarde ven en el cine 'El doctor Frankenstein' porque la considera «una obra maestra».

'El largo día acaba', de Terence Davies. / c7

Los habituales de esta cita cinematográfica de la capital grancanaria podrán ver todos los largometrajes de este cineasta esencial del cine contemporáneo, habitual de los principales festivales gracias a una poética visual y narrativa con sello propio.

Luis Miranda aseguró que su cine tiene «un aliento clásico, lírico y muy personal, con una elegancia formal y narrativa que a penas tiene parangón en el cine contemporáneo». Además de 'El largo día acaba', se proyectarán: 'The Terence Davies Thrilogie: 'Children' (1976, 47 min.); 'Madonna and Child' (1980, 30 min.); 'Death and Transfiguration' (1983); 'Distant Voices, Still Lives' (1988); 'The Long Day Closes' (1992); 'The Neon Bible' (1995); 'The House of Mirth / La casa de la alegría' (2000); 'Of Time and the City' (2008); 'The Deep Blue Sea' (2011); 'Sunset Song' (2015); 'A Quiet Passion' (Historia de una pasión, 2016)' y 'Benediction' (2021).

Luis Miranda avanzó que en las próximas semanas se anunciará el resto de la programación, que además de la Sección Oficial, cuenta con las ya tradicionales de Banda Aparte, Panorama, Panorama España, Deja Vu, Camera Obscura, Canarias Cinema y La Noche más Freak. Se mantiene el presupuesto de 620.000 euros y el director del Festival cifró en un centenar de personas la media de asistencia por título exhibido.