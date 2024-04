Guía festivalera para diez días de cine

La 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que arranca este viernes y se desarrolla hasta el 28 de abril, retorna a los Yelmo Las Arenas y el Auditorio Alfredo Kraus.

1. Regreso a Las Arenas y al Alfredo Kraus

Tras el cierre de los Cinesa El Muelle, pocas semanas de que concluyera la edición del pasado año, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria abandonó el parque de Santa Catalina para regresar a los Yelmo Las Arenas. Siete salas de estos multicines acogerán las proyecciones de esta edición, que también retorna al Auditorio Alfredo Kraus. La Sala Sinfónica del recinto del paseo de Las Canteras acoge este viernes el acto de apertura, que incluye la proyección de 'Sherlock Holmes Jr' ('El moderno Sherlock Holmes, 1924), una de las obras maestra de Buster Keaton, con la Gran Canaria Big Band, dirigida por Sebastián Gil, tocando temas de Duke Ellington. La Sala Jerónimo Saavedra del Alfredo Kraus es la sede de la charla sobre el Oficio Cinematográfico. Será este sábado, a partir de las 11.30 horas, con la participación de los intérpretes Luis Tosar, Leonardo Sbaraglia, Greta Fernández y María León. El periodista y escritor Carlos del Amor ejerce como moderador. Los dos actos son con entrada gratuita, previa retirada de las invitaciones en la web. Se agotaron para los dos días.

2. Sección Oficial

Diez largometrajes y trece cortos conforman la Sección Oficial de esta 23ª edición. Este apartado competitivo es el punto neurálgico de todo festival que se precie y de nuevo pondrá de manifesto la voluntad de este evento por mostrar el cine independiente y de vanguardia que se desarrolla al margen de los criterios más comerciales. Los largos que lucharán por el premio Lady Harimaguada de Oro son: 'Cu Li Không Bao Giò Khóc', de Pham Ngoc Lân; 'Jeste nejsem, kým chci být', de Klára Tasovská; 'Magyarázat mindenre', de Gábor Reisz; 'Mâos no fogo', de Margarida Gil; 'Matt and Mara', de Kazik Radwanski; 'Paradise', de Prasanna Vithanage; 'Rei', de Tanaka Toshihiko; 'Through the Graves the Wind is Blowing', de Travis Wilkerson; 'Un Prince', de Pierre Creton; y 'Ven a mi casa esta Navidad', de la argentina Sabrina Campos.

3. Canarias Cinema reina el primer fin de semana

Desde el viernes y hasta el domingo, buena parte de las proyecciones del Festival vienen marcadas por los largometrajes y cortos que integran la sección Canarias Cinema, dedicada a las últimas producciones rodadas, en las islas o fuera, por cineastas canarios. Por el premio Richard Leacock al mejor largo compiten Macu Machín, con 'La hojarasca'; Domingo J. González, con 'Una casa en el pueblo'; José Víctor Fuentes y David Pantaleón, con 'Un volcán habitado'; y Coré Ruiz con 'Voy a desaparecer'. Los cortometrajes seleccionados este año son: 'Aitana', de Marina Alberti; 'Cabreo', de Jesús F. Cruz; 'Colonos del Espacio', d Fernando Alcántara; 'El Canto de los Años Nuevos', de Alexander Cabeza Trigg; 'El naciente', de David Pantaleón; 'La isla errante', de Pablo Borges; 'Las cosas queridas', de Pablo Vilas; 'Las invasiones biológicas. El caso del Ovis orientalis musimon en la isla de Tenerife: «El último muflón»', de Shira Ukrainitz y Omar Al Abdul Razzak; y 'Meteoro', de Víctor Moreno.

Una imagen de 'Un volcán habitado'. C7

4. Ciclo de Ana Lily Amirpour

La cineasta de origen iraní, nacida en Reino Unido y residente en Estados Unidos, Ana Lily Amirpour será la protagonista del principal ciclo de este año. La directora, guionista, actriz y productora estará en la isla para presentar a los asistentes los principales títulos de una filmografía que comenzó a hacerse un hueco dentro del cine de género con tintes 'underground' y de terror. Se dio a conocer con su ópera prima 'Una chica vuelve sola a casa de noche' (2014), con la que cosechó un gran reconocimiento internacional y se impuso en el festival de Sitges. También se proyectarán los títulos: 'The Bad Batch' (Amor Carnal, 2016); 'Mona Lisa and the Blood Moon' (Mona Lisa y la luna de sangre, 2021) y un capítulo de 64 minutos para una serie producida por Guillermo del Toro, titulado 'Cabinet of Curiosities: The Outside' (El gabinete de curiosidades: The Outside, 2022).

5. Panorama España

Desde hace unas ediciones, Panorama España es un apartado del festival que pasó de ser de para la exhibición a ser competitivo. Los nueve filmes seleccionados son los cortos: 'Contadores', de Irati Gorostidi Agirretxe; 'Cura Sana', de Lucía G. Romero; 'Els Buits (Gaps)', de Sofía Esteve, Isa Luengo y Marina Freixa Roca; 'Mamántula', de Ion de Sosa; y 'Trec d'Alba', de Anna Llargués. Se completa con los largometrajes: 'Historia de pastores', de Jaime Puertas Castillo; 'Los restos del pasar', de Alfredo Picazo y Luis Soto; 'On the Go', de María Gisèle Royo; y 'Nina', de Andrea Jaurrieta.

6. Panorama al mundo

Los programadores del festival destinan el apartado no competitivo Panorama a proyectar una selección de los filmes que consideran más relevantes de los últimos meses y que por distintos motivos, no se incluyen en la Sección Oficial. Los elegidos este año son las últimas propuestas de habituales de ediciones anteriores como Lisandro Alonso ('Eureka'), Hong Sang-soo ('Mul-an-e-seo', Radu Jude (Nu astepta prea mult de la sfirsitul lumii), así como Sean Price Williams ('The Sweet East'), Michel Franco ('Memory'), Tatiana Huezo ('El Eco'), Bill Ross IV y Turner Ross ('Gasoline Rainbow') y Asmae el Moudir ('Kadib Abdyad').

7. Banda Aparte, un cine diferente

El cine más radical y vanguardista se da cita en Banda Aparte, una selección de producciones seleccionadas por un veterano del festival, Antonio Weinrichter. Conviven largometrajes, cortos y mediometrajes, entre los que se incluye 'Amizade', del brasileño Cao Guimaraes, que logró el Lady Harimaguada de Oro, máximo premio de este festival, en 2007. El resto de títulos que se proyectarán son: 'Center, Ring, Mall', de Mateo Vega; 'El auge del humano 3', de Eduardo Williams; 'Exotic Words Drifted', de Sandro Aguilar; 'For here am i sitting in a tin can far above the world', de Gala Hernández López; 'Le film que vous allez voir, de Maxime Martinot; 'Le mal des ardents', de Alice Brygo; 'Mast-del', de Maryam Tafakory; 'Malqueridas', de Tana Gilbert; 'My Father', de Pegah Ahangarani; 'Quebrante', de Janaina Wagner; y 'The Veiled City', de Natalie Cubides-Brady.

'Amizade', de Cao Guimaraes. c7

8. Cuando Mifune estuvo rodando en la isla

El actor, director y productor Toshiro Mifune es una leyenda del cine japonés y mundial. Este habitual en los filmes del icónico cineasta también nipón, Akira Kurosawa, estuvo en Gran Canaria, en los años 60 de la pasada centuria para rodar la primera producción financiada por su propia compañía. Se trata de 'Doto Ichiman Kairi' (10.000 millas de borrasca), que, gracias a la colaboración del CCA Gran Canaria, el Festival proyecta en una copia recuperada. El homenaje a Mifune se completa con la proyección de los filmes: 'Kakushi-toride no san-akunin' (The Hidden Fortress), de Akira Kurosawa; 'Muhômatsu no isshô' (The Rickshaw Man), de Hiroshi Inagaki; 'Ánimas Trujano' (El hombre importante), de Ismael Rodríguez; 'Hell in The Pacific', de John Boorman; y 'Soleil rouge (Red Sun)', de Terence Young.

9. Tributo a Kenji Mizoguchi

Otro grande japonés que forma parte de la historia del cine que también cuenta con un homenaje en esta 23ª edición es el director Kenji Mizoguchi. Se proyectará en los Yelmo Las Arenas tres sesiones especiales con sendas producciones, estrenadas hace 70 años. Se trata de 'Sanshô dayû' ('El intendente Sansho'); 'Uwasa no onna' (La mujer crucificada); y 'Chikamatsu monogatari' (Los amantes crucificados).

10. Las joyas recuperadas por Déjà Vu

Este ciclo se ha consolidado en el festival como una oportunidad ineludible para ver en pantalla grande películas clásicas, de gran valor, que forman parte de la historia de este arte y que, en muchos casos, son desconocidas para el gran público. Los siete títulos que se podrán ver son: 'Al-makhdu'un' (The Dupes, 107 min.), de Tewfik Saleh; 'Household Saints' (125 minutos), de Nancy Savoca; 'Korotkie vstrechi' (Brief Encounters, 96 min.), de Kira Muratova; 'Llévame en tus brazos' (Carry Me in Your Arms, 92 min.), de Julio Bracho; 'Subarnarekha' (128 min.), de Ritwik Ghatak; 'Sziget a szárazföldön' (The Lady from Constantinople, 79 min.), de Judit Elek; y 'Yoru no kawa' (Undercurrent, 104 min.), de Kōzaburō Yoshimura.

11. Dreyer junto a una partitura de Laura Vega

Camera Obscura se ha convertido en uno de los apartados más celebrados del Festival, hasta el punto que sus montajes de películas clásicas mudas con música en directo se han exportado a otras citas cinematográficas nacionales. En esta edición, además de la proyección de 'Sherlock Jr' en el acto de apertura de este viernes junto a la Gran Canaria Big Band, también se podrá disfrutar de 'Mikaël' (1924), de Carl Theodor Dreyer, en una velada en la que la orquesta del International Bach Festival tocará una composición de la grancanaria Laura Vega, creada expresamente para este proyecto.

12. Linterna mágica, para crear cantera

Los dos fines de semana del Festival se llevarán a cabo las proyecciones de Linterna mágica, destinadas a un público infantil y juvenil, en los cines Yelmo Las Arenas. Los títulos previstos son: 'Les Maîtres du temps', de Rene Laloux; 'Nina et le secret du hérisson', de Alain Gagnol y Jean Loup Felicioli; y 'Shen hai', de Tian Xiaopen. Los tres se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano.

La Noche más Freak se divide en tres sesiones en tres días, entre el jueves y sábado últimos del festival. C7

13. La Noche más freak, entre sesiones y en tres días

La noche del viernes y madrugada del sábado último del festival ha dejado de ser el encuentro multitudinario de los amantes del terror, el cine más gamberro, bizarro y freak. La Noche más freak, ahora, se desarrolla en tres pases, entre el jueves y el sábado último del festival. Cada día, se proyectará un corto y un largometraje. Los títulos seleccionados en esta ocasión por Jesús Palacios, alma mater de este apartado que levanta pasiones entre los amantes del género, son: 'Rainer, a Vicious Dog in a Skull Valley' (26 min.), de Bertrand Mandico; 'El día es largo y oscuro' (77 minutos), de Julio Hernández Cordón; 'Periquitos' (6 min.), de Alex Rey; 'Faces of Anne' (116 min.), de Kongdej Jaturanrasamee y Rasiguet Sookam; 'La Vedova Nera' (21 min.), de Fiume y Julian Mckinnon; y 'Vampire humaniste cherche suicidaire consentant' (92 min.), de Ariane Louis-Seize.

14. Entradas y bonos

Entradas y bonos. Los Yelmo Las Arenas han activado la venta de entradas a través de su página web. Las localidades tienen un precio de 4,5 euros y también se dispone de un bono con cuatro entradas, que cuesta 12 euros.