'Guernika', 'Legión Cóndor' y 'Catalunya Mártir' se proyectan en el ciclo 'Malditas guerras' Los tres documentales históricos se podrán ver este jueves, a partir de las 19.00 horas, en el CCA, junto al parque Don Benito de Schamann

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:08

Tres documentales históricos integrarán la proyección que, este jueves 27 de noviembre, a las 19.00 horas y con entrada gratuita, tendrá lugar en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria (CCA) -calle Cádiz, 34, junto al parque Don Benito de Schamann-.

Con la inestimable colaboración de Filmoteca Catalunya, Euskadiko Filmategia (Filmoteca Vasca) y Filmoteca Española, 'Malditas guerras' despide la primera mitad de su ciclo, -volverá el último jueves del próximo mes de enero-, con la proyección de 'Guernika', 'Legión Cóndor' y 'Catalunya Mártir'.

Un patrimonio fílmico de máximo interés sobre el que Javier Tolentino, comisario de este ciclo, hace las siguientes consideraciones: «Cataluña y País Vasco, han sufrido muy especialmente una penalización extra por parte de las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco. Todo el país sufrió la violencia y la miseria de la posguerra, pero, además, Catalunya y el País Vasco por su conocido sentimiento de identidad y autonomía, recibieron un castigo exclusivo. No sólo no se debe negar, es justo ponerlo sobre la mesa porque aún colean las heridas del pasado. Guernika fue uno de los puntos señalados por Franco a la aviación alemana, un castigo en el mismo corazón del territorio vasco y Gernika, el documental de 1937 de Nemesio Sobrevila muestra el horror, la injusticia de unas guerras que siempre terminan por afectar a la población civil. Catalunya Mártir, documental de 1938, dirigido por J. Marsillac con material noticiero y documental de Laia Films (1936-1939), es la joya de la corona de la filmoteca catalana, el film más destacado que da testimonio de los ataques a la población civil durante la guerra y se considera capital en el uso del cine como arma de defensa y denuncia. De 2015 es Legión Cóndor, documental dirigido por José Luis Urrutia sobre la aviación alemana. Una temible Legión Cóndor que en trenes transportaron hasta 'las campas' de Vitoria las cajas donde venían desmontados los aviones que días después masacrarían la capital sentimental de Euskal Herria. Es un documental producto de la exposición y de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Trabajo Historia Regional de Hannover (Arbeitskreis Regionalgeschichete). Ha sido traducida al castellano y al vasco por miembros de la asociación vasco-alemana Baskale Elkartea».

Siempre en en versión original, con subtítulos en español, las proyecciones de este ciclo son contextualizadas en el inicio de cada sesión y cuentan con un coloquio final.