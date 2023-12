Gran Canaria mantiene el tipo en un año de parón y cuenta con al menos seis rodajes para 2024

Los rodajes de largometrajes y series han recalado en menor medida que los últimos años en Gran Canaria durante este 2023 por tres razones. El frenazo internacional desde febrero provocado por la huelga de guionistas y actores de Hollywood, que se resolvieron hace unas escasas semanas en Estados Unidos; los sobrecostes generados por la crisis económica mundial; y algunas sombras sobre la política de incentivos fiscales para los rodajes audiovisuales que acaban de resolverse. A pesar de ello, la isla acogió durante este ejercicio el rodaje de un total de «cuatro series (una internacional y tres nacionales), ocho largometrajes (tres internacionales), cuatro documentales, trece series de animación y un largometraje de animación», tal y como desveló este martes Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en uno de los dos plató construidos en Infecar y que gestiona la corporación insular.

Para 2024 se espera una recuperación de la actividad audiovisual «tras un año de incertidumbre», ya que, avanzó Morales, ya se tienen confirmados a estas alturas los rodajes en la isla de al menos «tres series (dos internacionales) y tres largometrajes».

De esos seis proyectos, los dos platós cinematográficos de Infecar acogerán de forma simultánea los rodajes de dos de esos tres largometrajes y el de una de las dos series.

La serie sueca 'The Avis' fue la encargada de estrenar en este 2023 las dos instalaciones durante cinco semanas, subrayó Antonio Morales.

Menor impacto económico

Hasta enero no se podrá cuantificar el impacto económico total de los rodajes registrados en la isla durante este año, ya que hasta finales de diciembre no se podrá contar con los datos de las producciones 'Deep Water' y 'The Penguin Lesson', que se están rodando este mes. «El impacto será inferior al del año pasado, ya que no hemos contado con producciones internacionales como 'The Mother' y 'Jack Ryan', que estuvieron muchas semanas, debido a las huelgas de actores y guionistas de Hollywood», avanzó Nuria Guinot, responsable de la Gran Canaria Film Commission.

En la presentación del balance del año también participó el productor grancanario Adrián Guerra, que está detrás de los desembarcos de 'The Penguin Lesson' y 'Deep Water' en la isla. Confirmó que el parón de la industria desde febrero por estas huelgas ha sido casi total. «Nunca ha habido una huelga tan larga. Desde febrero se ha paralizado casi todo, porque nadie te emitía un seguro. Además, las plataformas han invertido menos en los rodajes por los sobrecostes y por el descenso de la actividad por las huelgas. En Reino Unido, por ejemplo, el sector ha tenido un 70% de paro por estas circunstancias. Creo que la burbuja de 2022 no se repetirá, pero ahora ya estamos de nuevo en máximos absolutos de producción. En 2024 el sector conseguirá un pleno empleo, pero sin las locuras de 2022, donde era imposible contratar a profesionales porque había muchísimo trabajo», aseguró el responsable de éxitos como 'Palmeras en la nieve', cuyo rodaje también recaló en 2016 en Gran Canaria.

La seguridad jurídica alcanzada con los incentivos fiscales, añadió, propiciará el desembarco de un mayor número de producciones, sobre todo nacionales, en el archipiélago. Los proyectos podrán contar con «inversores nacionales y no solo canarios como hasta ahora, lo que generaba un cuello de botella», explicó Guerra. Además, se ha eliminado el tope total de 50 millones de euros impuesto por Hacienda para todos los rodajes, que generaba «cierta incertidumbre» a los inversores.

Gran Canaria suma un nuevo elemento diferencial para captar nuevos rodajes. Se trata de la instalación de unos estudios virtuales de realidad extendida en uno de los dos platós en Infecar, «con una tecnología puntera a nivel internacional con la que nadie cuenta hasta ahora en España», destacó Adrián Guerra, a los que se suman unos laboratorios de producción para la animación virtual.

Ambos estarán operativos en el segundo semestre de 2024.