Gran Canaria se consolida este 2025 como destino cinematográfico con siete rodajes confirmados

La isla de Gran Canaria ha experimentado un notable auge como escenario cinematográfico durante los primeros cinco meses de 2025, registrando 16 producciones de películas y series tanto nacionales como internacionales. Además, la isla ya cuenta con la confirmación de otros siete proyectos audiovisuales que se desarrollarán en los próximos meses.

Según ha informado en un comunicado Cosme García Falcón, director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), este incremento en la actividad cinematográfica «se debe a las ventajas que brinda la isla para esta industria, el fortalecimiento de empresas y profesionales del sector a nivel local, así como el respaldo de todas las instituciones para facilitar el desarrollo de estas producciones».

García Falcón también destacó que estos resultados están directamente relacionados con la intensa labor de promoción y apoyo que desarrolla la SPEGC a través de la Gran Canaria Film Commission.

Entre los proyectos audiovisuales ya finalizados sobresalen el largometraje danés 'Hashtag', producido por Nordisk Films; la película francesa 'Mi amor', de Les Films Du Kiosque bajo la dirección de Guillaume Nicloux; y la segunda temporada completa de la serie alemana 'Oderbruch', a cargo de Syrreal Entertainment.

En el panorama nacional, se han desarrollado títulos como 'La cena' (La Terraza Films), 'Cataratas', 'Mis ojos', 'Only girls' y 'Tal vez' (todas bajo el sello de Inefable Productions), 'La cosa en la niebla' (Jugoplastika), 'A fuego lento' (Morena Films), 'Looking for Michael' (Rodolfo Films), 'Monitor' (Nostromo Pictures), entre otros proyectos.

En la actualidad, cuatro largometrajes se encuentran en proceso de rodaje en Gran Canaria, mientras que un quinto proyecto dará inicio a su grabación durante la próxima semana.

Paralelamente, se están ultimando negociaciones para nuevas producciones que se desarrollarán en el complejo Gran Canaria Platós, instalaciones gestionadas por la mencionada entidad del Cabildo.

Para los meses venideros, cinco largometrajes de producción nacional, una producción de carácter internacional y una serie española han confirmado su llegada a la isla para iniciar sus respectivos rodajes. Entre estos proyectos destaca especialmente el largometraje 'El Mago de Oz', producido por El Sueño Eterno Pictures.

