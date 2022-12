Gran Canaria bate récords de rodajes y arranca con sus platós el 1 de enero

Los rodajes de producciones audiovisuales se han disparado durante este 2022 en Gran Canaria y se espera alcanzar «una dimensión extraordinaria» el próximo año, avanzó este miércoles Antonio Morales, presidente del Cabildo, fruto de la puesta en marcha desde el 1 de enero de los dos platós construidos por la Corporación insular junto a Infecar.

Con esta infraestructura, cuya presentación oficial se desarrollará el 13 de enero, el Cabildo espera atraer un mayor número de rodajes y que la estancia de los mismos se extienda en el tiempo, ya que estas instalaciones permitirá a las productoras nacionales e internacionales rodar sus proyectos al completo en la isla.

La gestión de estos platós se llevará a cabo directamente desde la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), su mantenimiento dependerá de Infecar y su comercialización se hará de la mano de la Gran Canaria Film Commission, explicó Cosme García Falcón, director gerente de la Spegc.

Avanzó que ya hay tres productoras interesadas en desarrollar sus nuevos proyectos en estas instalaciones. Dos son nacionales y la tercera es internacional, señaló García Falcón, sin entrar en más detalles debido a cláusulas de confidencialidad, tras lo que destacó que estos platós son «una petición expresa de un sector» cada vez más consolidado y que ayuda a diversificar la economía insular.

En crecimiento

Los datos hablan de un crecimiento incuestionable del sector audiovisual en Gran Canaria. Se cierra 2022 con un total de 148 producciones contabilizadas, incluidas las publicitarias. Sin este último sector, el total asciende a 58, frente a las 52 registradas en 2021 y las 56 de 2020.

La inversión total estimada por el Cabildo de Gran Canaria asciende a 100.692,140 euros. Las diferencias con respecto a los dos ejercicios previos es abismal. El Cabildo informó en su momento que la inversión estimada en 2020 fue de 10,3 millones de euros, cifra que aumentó hasta los 26,9 millones de euros en 2021.

Antonio Morales, Cosme García Falcón y Nuria Guinot, durante la presentación del balance anual. / c7

Las contrataciones realizadas por el sector ascienden en total a 9.101 personas, si se incluyen las 1.174 que participaron en las producciones publicitarias.

Los diez largometrajes cuyos rodajes han pasado por la isla durante el año que culmina la próxima semana son: 'The Mother', 'La mujer dormida', Endlich Witwer', 'El hombre del saco', 'La ternura', 'Voy a desaparecer', 'Vienes o voy', 'The Abyss', 'Wake Up' y 'Estación Rocafort'. La realización de los mismos conllevó la contratación de 5.406 personas y el total de días de filmación ascendió a 230, solo superados por los 352 del conjunto de los 'spots' publicitarios.

A esta cifra hay que sumar otras cinco producciones, entre cortos y documentales, 11 de postproducción y efectos especiales, 17 de animación, diez programas de televisión y esta cinco series: 'El Zorro', 'Jack Ryan', 'Memento Mori', 'The Curse' y 'Untitled'.

Entre los 'Reality Shows' que han pasado por la isla figuran 'Love Island España', 'All Star Shore' y 'Are you the one global', a los que se suman un documental y un videoclip protagonizado por el cantante grancanario Quevedo y un anuncio de 'Vogue', entre otros productos audiovisuales.

La animación sigue bien afianzada en la isla, gracias a la presencia de seis estudios digitales y la producción de 17 series para televisión y visionado 'online'.

Trabajan en este sector un total de 280 profesionales, de los que un 50% son locales, con contratos estables y que son parte de títulos como 'Arcane', 'Cleo y Cuquín', 'Pocoyó', 'Animacarrs Reboot', 'Body Town', las cuartas temporadas de 'Shark Academy' y 'Car City', y 'Lea & Pop', entre otros.

Muy ligado a este sector figura el de la postproducción y los efectos visuales, nicho que ha crecido durante el 2022 en la isla, según Antonio Morales. Ocho largometrajes y tres series han trabajado con las tres empresas instaladas en Gran Canaria.