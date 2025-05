Gran Canaria acoge 16 rodajes en los primeros cinco meses del año

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 26 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Gran Canaria continúa afianzándose como destino para rodajes nacionales e internacionales. En los primeros cinco meses de 2025, la isla ha acogido 16 producciones de películas y series nacionales e internacionales, y ya se han confirmado siete nuevos rodajes, para los próximos meses, que se desarrollarán en distintos municipios de la isla.

«El trabajo continuado para atraer rodajes a Gran Canaria responde a las ventajas que ofrece la isla para esta industria, la consolidación de empresas y profesionales locales, además del apoyo de todas las instituciones para facilitar el desarrollo de las producciones», señala Cosme García Falcón, director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria.

En este sentido, García Falcón también señala que estos resultados tienen relación con la intensa labor de promoción y apoyo local que hace la SPEGC, a través de la Gran Canaria Film Commission.

Entre las producciones ya realizadas destacan el largometraje danés 'Hashtag', de Nordisk Films; el filme francés 'Mi amor', de Les Films Du Kiosque y dirigida por Guillaume Nicloux; y la segunda temporada completa de la serie alemana 'Oderbruch', producida por Syrreal Entertainment. En el ámbito nacional, se han rodado títulos como 'La cena' (La Terraza Films), 'Cataratas', 'Mis ojos', 'Only girls' y 'Tal vez' (todas producidas por Inefable Productions), 'La cosa en la niebla' (Jugoplastika), 'A fuego lento' (Morena Films), Looking for Michael (Rodolfo Films), 'Monitor' (Nostromo Pictures), entre otras.

Actualmente se están rondando cuatro largometrajes en Gran Canaria y un quinto comenzará a grabarse la semana que viene.

También se están cerrando acuerdos para nuevas producciones a desarrollar en el complejo Gran Canaria Platós, gestionados por la precitada entidad del Cabildo. Cinco largometrajes nacionales, una producción internacional y una serie española han confirmado su llegada a la isla para rodar en los próximos meses. Entre los que destaca el largometraje 'El Mago de Oz', de El Sueño Eterno Pictures.

Premio para 'Mi Ilustrísimo Amigo'

Por su parte, el largometraje 'Mi Ilustrísimo Amigo', dirigido por Paula Cons , que se rodó en gran medida en Gran Canaria el año pasado, ha sido reconocido con el premio a Mejor Fotografía en el Montreal Women Film Festival, destacando el excelente trabajo visual de la directora de fotografía Teresa Santana.

Este largometraje, basado en hechos reales, recrea la intensa relación amorosa entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, dos gigantes de la literatura española.

Se trata de un filme de la productora canaria Jugoplastika y Agallas Films, que protagonizan Paco Déniz y Lucía Veiga y se estrenó en el último festival de la capital grancanaria, en el apartado Canarias Cinema.