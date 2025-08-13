El Gobierno de Canarias destina casi 3 millones en ayudas a la producción audiovisual isleña Las bases se publicarán en el BOC en los próximos días

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 23:11

El Gobierno de Canarias vuelve a renovar su compromiso con el cine que se hace en las islas. Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha firmado la orden por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán en las nuevas subvenciones diseñadas para este ámbito, cuya inversión se aproxima a los tres millones de euros. Estas ayudas están dirigidas a la producción, coproducción minoritaria y desarrollo de largometrajes y series de ficción, animación o documentales; y producción de cortometrajes.

El plazo para presentar propuestas comenzará una vez se publiquen las bases en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), si bien su contenido puede consultarse ya en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), www.icdcultural.org, entidad colaboradora en la gestión de las mismas. A estas subvenciones se incorporará en los próximos días una tercera línea de apoyo dirigida de forma específica a la escritura de guiones para obras audiovisuales de autoría canaria.

La iniciativa ha sido impulsada desde la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas y la inversión que contempla está destinada a producción (1.280.000 euros), coproducción minoritaria (1.000.000 euros) y desarrollo (340.000 euros) de largometrajes de cine y series de televisión, así como producción de cortometrajes (180.000 euros), propuestas por productoras de las islas que resulten seleccionadas.

Según las bases, los plazos de ejecución seguirán siendo de cuatro años para la producción y para la coproducción minoritaria de largometrajes y series (hasta 1 de noviembre de 2028). Para los proyectos de desarrollo y la producción de cortos el plazo de ejecución será de tres años (hasta 30 octubre 2027). Sólo podrán acceder las productoras inscritas en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias.