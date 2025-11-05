La financiación especial posiciona a Canarias como enclave estratégico El Clúster y la Sega desarrollan una jornada para explicar y analizar las posibilidades de crecimiento del sector audiovisual en la islas

La financiación especial aplicada en Canarias posiciona al Archipiélago como un enclave estratégico para la producción de proyectos audiovisuales, esta afirmación se expuso por unanimidad en las exposiciones de los ponentes que participaron en el Foro de Financiación en el sector audiovisual, organizado por el Clúster Audiovisual de Canarias y la Sociedad de Promoción Econcómica de Gran Canaria (Sega), que congregó este miércoles a más de 90 personas en el CDTIC-segó, en Las Palmas de Gran Canaria.

En las conferencias y mesa redonda de la jornada participaron expertos fiscales, la Agencia Tributaria, entidades bancarias y Sociedades de Garantía Recíproca especializadas, como CreaSGR o AvalCanariasSGR, que dieron a conocer las posibilidades de financiación pública y bancaria, que están a disposición de las empresas productoras, así como las distintas fórmulas para beneficiarse de las deducciones fiscales, la aplicación de los incentivos para producciones nacionales e internacionales, de la RIC, las ayudas regionales y estatales, los avales, las líneas de crédito o el apoyo a la internacionalización y coproducción.

La jornada se inició con la intervención de Genoveva Ayala, gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, que recordó que este sector se declaró como estratégico en el Parlamento de Canarias, en 2009, y a partir de ese año empezó a organizarse y a ordenar y generar impulsos, pero el cambio se produce en 2020, con la ampliación de los incentivos fiscales y desde entonces el crecimiento ha sido exponencial, pasando de 70 rodajes en 2018 a 154 en 2024, con una inversión directa de 128 millones de euros y generando más de 14.000 contrataciones.

Los rodajes representan solo el 0,4 % del PIB en Canarias y el sector en su totalidad, el 3%. «Estamos en un momento de profunda transformación del panorama audiovisual. La innovación tecnológica y los cambios en el consumo abren unas oportunidades sin precedentes, pero exigen nuevas estrategias de inversión. Por este motivo, esta jornada tiene como objetivo no solo para hablar de cómo conseguir financiación, sino también cómo utilizarla, cómo estructurar proyectos viables y atractivos para los inversores y cómo aprovechar al máximo las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como deducciones fiscales, subvenciones y otras fuentes de financiación», dijo.

Cosme García, director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), destacó que «los datos absolutos del sector manifiestan que estamos creciendo a nivel de producciones y en empresas que se organizan en Canarias, acogiéndose a la ZEC, pero todo sector sano es competitivo territorialmente y eso exige que el esfuerzo tanto privado como público sea permanente».