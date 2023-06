«Muchos de los que están en el Festivalito ahora estarían con un fusil en mi país»

Ulyana Osvska, codirectora junto a Denis Strashny de la anacronía contextualizada en 'Tallin Tales of a toy horse', visita La Palma con el Festivalito tras la complicada aventura de dejar atrás un país natal, Ucrania, sometida por el caos de la guerra. Catorce horas de viaje en guagua y tres vuelos que sin embargo no restan clarividencia a esta joven cineasta con dos largos de ficción en su haber. De hecho, confiesa que se debate entre rodar un documental con lo que está pasando en su ciudad natal o sumarse voluntariamente a filas, como están haciendo las mujeres ucranianas. «La mitad de las personas que están en este festival rodando y haciéndose selfis estarían en el frente con un fusil en mi país», afirma. Ulyana también está rodando un cortometraje como el resto de los participantes de la sección a concurso La Palma Rueda. Su visión de una historia en la Isla Bonita se podrá ver este viernes dentro del Maratón de Cortometrajes donde se proyectarán los filmes de los 161 participantes que estén editados dentro del plazo establecido. Este plazo termina el viernes mismo, a las 11.00 horas.

-¿Cómo está siendo su experiencia en el Festivalito de La Palma?

-Ha sido toda una odisea el estar aquí. Se ha hecho realidad gracias al carácter intrépido de los organizadores. Me gusta mucho viajar, pero la situación en Ucrania es difícil y salir del país es una gran y peligrosa aventura. Mi llegada aquí ha sido estupenda. Es un festival muy bonito en el que todo es muy agradable. Solo conocía La Palma por el tema del volcán. La sociedad ucraniana tiene mucha empatía con todo lo que ocurre fuera pese a nuestro momento. Y se siguió todo lo acontecido en la isla con mucha preocupación.

-El caos en la isla, salvando las enormes distancias, lo emparenta con la guerra en Ucrania.

-Claro, hablamos de personas muy arraigadas a sus pueblos y sus ciudades, a sus viviendas. Que viven por y para su tierra y que, de repente, se ven despojadas de todo. Es fácil sentir esa conexión, esa relación con todo lo acontecido con el volcán y la isla. La gran diferencia entre los dos hechos es el aspecto humano. Mientras en el primer caso la gran pregunta es ¿por qué?, en el segundo se habla de misericordia y culpa. Pero en ambos casos todo parece un desastre natural en el que parece que no hay vuelta atrás, desgraciadamente. En la invasión a Ucrania se ataca a la gente, principalmente. En muchas acciones no hay propósito militar, solo se busca hacer daño al pueblo, como en el tema de la energía y del abastecimiento. Como si no hubiera un componente humano detrás, como si fuera algo que hay que asumir y que solo pagan las personas.

Ampliar Ulyana Osovska y José Víctor Fuentes, director del Festivalito de La Palma. C7

-¿Cree que se puede cambiar la realidad desde el cine, desde sus documentales?

-Es fácil apuntar cuáles son las problemáticas, quiénes son los culpables, pero mucho más difícil es cuidar la responsabilidad que tenemos como cineastas. El objetivo no es concienciar a un pueblo, es reeducar a esas personas de las que dependen situaciones de desigualdad. Y no hablo de altos cargos concretos, sino de ideologías vulneradas por el contexto socioeconómico actual. Sabemos de primera mano que ocurre a nuestro alrededor pero en realidad poco hacemos para cambiarlo. Lo que yo pienso es que siempre hay que defender los valores democráticos, porque si la democracia se acaba, vendrán las guerras y las dictaduras.

-¿Por qué eligió el formato de cuento para su documental?

-Quería contar lo que está sucediendo en mi país, pero de una forma totalmente inocente, por eso es un fraile que cuenta historias de animales que han sucedido durante la guerra de Ucrania. Quería entrar en la guerra, en su crueldad y su realidad desde dentro y sin que nos diéramos cuenta. Que es lo que sucede cuando de repente invaden tu pueblo.