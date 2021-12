El Festivalito galardona por partida doble a Rodrigo Kunz, alumno de Cine de la Universidad del Atlántico Medio

La concurrencia por tres años consecutivos de los alumnos del Grado en Cine de la Universidad del Atlántico Medio al Festivalito La Palma-Festival Cine de las Estrellas ha dado sus primeros frutos en forma de galardones. Así, 'Error', la pieza que presentó Rodrigo Kunz, estudiante de esta titulación de la Facultad de Comunicación, se alzó este fin de semana con dos reconocimientos: la estrella al corto más destacado en la sección Lyra y la mención 'Plataforma de nuevos realizadores'.

La participación de los alumnos del Grado de Cine en este certamen les ofrece la posibilidad de aprovechar los conocimientos adquiridos durante su formación académica para plasmarlos en piezas audiovisuales que han de medirse con las otras propuestas que optan a los distintos premios. El particular carácter del Festivalito, centrado en el estímulo y potenciación de nuevos talentos, lo convierte en la plataforma idónea para que los jóvenes estudiantes de Cine den sus primeros pasos y perfilen los proyectos iniciales que les permitan ir definiendo su vocación realizadora.

Además, la gala de clausura del certamen cinematográfico, celebrada en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, contó con la música de Ángel Luis Quintana, violonchelista solista de la Orquesta Nacional de España, que actuó como profesor invitado de la Universidad del Atlántico Medio. El intérprete desgranó un repertorio especialmente adecuado al evento, intercalando melodías de conocidas películas, filmes de animación y series. Entre otras, sonaron las tonadas de In the mood for love, Mararía, Blade Runner, Farinelli y El mago de Oz, junto al célebre Preludio de la Primera Suite para Cello de Johann Sebastian Bach.

El Grado en Cine de la Universidad del Atlántico Medio es una titulación única en Canarias, que busca formar acreditados profesionales que se integren en el tejido profesional que se está generando en el Archipiélago con el rodaje de distintas películas. Canarias como plató de todo tipo de producciones filmográficas necesita profesionales competentes en el sector, y esto es lo que se propone formar el grado, integrado en la Facultad de Comunicación de este centro universitario.