Un festival con una sala Lynch y una mirada al mundo que no gusta a China

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 15 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El legado de David Lynch, legendario cineasta norteamericano fallecido en enero de este año a los 78 años, focaliza buena parte de la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas, que se desarrolla entre el 25 de abril y el 4 de mayo con una Sección Oficial que ha tenido que prescindir de dos largometrajes que tenían confirmada su participación porque sus directores han sido censurados por el régimen dictatorial chino.

Luis Miranda, director del certamen de cinematográfico de la capital grancanaria, reconoció que la muerte del responsable de títulos emblemáticos como 'Terciopelo azul' ('Blue Velvet', 1986), 'Corazón salvaje' ('Wild and Heart', 1990) o 'Mulholland Drive (2001), entre otras obras maestras, les dejó «huérfanos». «Su mirada singular y su influencia enorme ha sido inmensa en la historia del cine durante los últimos 40 años», apuntó Miranda durante la presentación de una edición del festival que contará con «una sala Lynch» en los Yelmo Las Arenas, en la que se proyectará todo su ciclo y que contará con una decoración inspirada en el universo de este autor «cuyo cine se reconoce de inmediato» y una ambientación sonora especial.

El festival exhibirá todos sus largometrajes -en pases únicos- y cortos, además de varios capítulos de la mítica serie 'Twin Peaks', incluido el episodio 8 de la tercera temporada, considerado por Luis Miranda y muchos críticos como «una obra maestra».

El espíritu de Lynch no se queda ahí en esta 24ª edición. Aflora también en el acto de apertura, en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus. El Gran Wyoming presentará 'Jazzdalamenti', que adapta el espectáculo del mismo nombre estrenado por el festival Fimucité en Tenerife, en el que la Big Band de Canarias, dirigida por Kike Perdomo, tocará temas de Angelo Baladamendi, compositor de cabecera de David Lynch. La cineasta grancanaria Macu Machín ha realizado la recreación audiovisual que acompañará esta velada musical.

En la sala Lynch de los cines Yelmo Las Arenas también se realizarán dos charlas con especialistas tras sendas proyecciones de títulos del cineasta de Montana. El crítico y escritor Quim Casas, que publicó en Cátedra un libro sobre este artista, presentará la proyección de 'Terciopelo azul', mientras que el viernes, 2 de mayo, está prevista una mesa redonda sobre este legendario autor en la que participarán Dennis Lim, director del Festival de Cine de Nueva York, el cineasta Nacho Vigalondo y la crítica de cine Violeta Kovacsics.

Luis Miranda reconoció que en 2019 los organizadores del Festival tantearon al propio David Lynch para que acudiera a la isla para presentar una retrospectiva sobre su figura, pero rechazó «muy amablemente» la invitación. Y es que el director de la cita grancanaria recordó que el mítico artista no era muy dado a participar en los festivales, más allá de Venecia y por supuesto Cannes.

Censura china en la Sección Oficial

El otro pilar que sustentará la 24ª edición del festival volverá a ser la Sección Oficial, que este año cuenta con diez largometrajes a concurso en busca del premio Lady Harimaguada.

«Son diez películas excelentes que reflejan una diversidad de miradas que tratan cuestiones personales pero con una mirada también al contexto. De ahí que entendamos que se trata de una especie de mapa del mundo», avanzó Miranda.

Ampliar Josué Íñiguez (izquierda) y Luis Miranda. C7

Entre estos títulos figuraban dos largometrajes chinos, uno de ellos de animación. Pero en el gigante asiático «se ha recrudecido la censura» y tras analizar la línea por la que ha transcurrido históricamente este festival, donde han figurado producciones con miradas críticas a la realidad social, política y económica china, las autoridades de este país han prohibido que acudan estas películas y sus respectivos cineastas a la isla.

«Decidieron que nuestro festival es políticamente inseguro. Esto nos ha hecho plantearnos la posibilidad de organizar en las próximas ediciones un ciclo sobre películas chinas prohibidas. Esta decisión la entendemos como un sello de calidad del gobierno chino hacia nuestra programación», apuntó Miranda con ironía.

Las diez elegidas

Los diez largos de la Sección Oficial son: 'Holy Electricity' de Tato Kotetishvili (Georgia, 2024, 95 min.); 'Lesson Learned' de Bálint Szimler (Hungría, 2024, 119 min.); 'Cactus Pears' de Rohan Parashuram Kanawade (India, Reino Unido, Canadá, 2025, 112 min.); 'One of Those Days When Hemme Dies' de Murat Fıratoğlu (Turquía, 2024, 83 min.); 'Seeds' de Brittany Shyne (EE UU, 2025, 123 min.); 'Two Women' de Chloé Robichaud (Canadá, 2025, 100 min.); 'Deuses de Pedra', de Ángel Santos e Iván Castiñeiras Gallego (España, 2025, 85 min.); 'Yunan de Ameer Fakher Eldin (Alemania, Canadá, Italia, Palestina, Catar, Jordania, Arabia Saudí, 2025, 124 min.); 'Blind Love' de Julian Chou (Taiwán, 2025, 145 min.); y 'La Quinta' de Silvina Shnicer (Argentina, España, Chile, Brasil, 2024, 99 min.).

Canarios en Banda Aparte

La sección competitiva Banda Aparte del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria acoge las propuestas más transgresoras, a nivel narrativo y visual, y este año cuenta con la presencia de dos producciones canarias.

Se trata del largometraje 'El Prado & la Luna', de la grancanaria Cayetana H. Cuyás; y del cortometraje 'Un dragón de cien cabezas', codirigido por el tinerfeño Samuel M. Delgado y la gallega Helena Girón.

Ampliar Una secuencia de 'Prado & la luna', de Cayetana H. Cuyás. C7

El estreno en el largometraje de Cayetana H. Cuyás, que transita entre el documental y la ficción para abordar la figura de su tío Antonio Cuyás Gómez, compite con 'Debut, or, Objects of the Field of Debris as Currently Catalogued' de Julian Castronovo; 'Sirens Call' de Miri Ian Gossing & Lina Sieckmann; 'Cast of Shadows' de Sami van Ingen; 'Los hiperbóreos' de Cristóbal León & Joaquín Cociña; y 'Mes fantômes arméniens' de Tamara Stepanyan.

Por su parte, Samuel M. Delgado y Helena Girón compiten con los cortos: 'Archipelago of Earthen Bones', de Malena Szlam; 'Green Grey Black Brown' de Yuyan Wang; 'Razeh-del' de Maryam Tafaroky; y 'Al sol, lejos del centro' de Pascal Viveros y Luciana Merinos.

Además del ciclo dedicado a David Lynch, el festival ha preparado otro dedicado a otras dos estrellas norteamericanas también fallecidas recientemente, Gena Rowlands y Gene Hackman.

El ciclo 'Gene & Gena' proyectará 'A Women Under the Influence' (Una Mujer bajo la influencia) y 'Gloria' de John Cassavetes, en el caso de Rowlands; y 'The Conversation' (La Conversación) de Francis Ford Coppola y 'The French Connection' (Contra el imperio de la droga) de William Friedkin , con Hackman. Se le suma En tan 'Another Woman' de Woody Allen, en la que coincidieron.

Otra estrella de la interpretación también desaparecida, el actor Donald Sutherland, tendrá presencia en la programación gracias a un pase especial de la película 'M.A.S.H.' de Robert Altman.

Ampliar Bárbara Lennie. C7 Mesa redonda con cuatro intérpretes ganadores del Goya El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria acoge este año la quinta entrega de las Jornadas sobre el Oficio Cinematográfico. La mesa redonda, moderada por el periodista Carlos del Amor, estará compuesta por cuatro intérpretes ganadores del Goya: Nathalie Poza, Carolina Yuste, Bárbara Lennie y Javier Gutiérrez. Con el patrocinio del Ayuntamiento, la productora de eventos y contenidos 18 Chulos reúne el próximo sábado 26 de abril, a las 12.00 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus. Las entradas son gratuitas y se podrá acceder a las mismas la próxima semana, explicó este lunes Luis Miranda. Durante la presentación de la programación, apuntó que el presupuesto de esta 24ª edición del Festival ronda los 800.000 euros, con una aportación municipal de 650.000. Sobre el impacto económico que tiene para la ciudad, dijo que el último estudio realizado lo cifra en 4,5 millones de euros. Junto a Luis Miranda compareció el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, que destacó «la programación de calidad» que este evento ofrece a la ciudadanía desde sus inicios y que ayuda también a «entender mejor el mundo en el que vivimos».