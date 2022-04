El 21º Festival de Cine de la capital grancanaria ofrecerá seis largometrajes en el apartado 'Panorama'

Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá una colección de obras exquisitas en el apartado Panorama de la 21ª edición de su Festival de Cine. La sección «llega nutrida de maestría fílmica y nombres ilustres» confirma el programador José Cabrera en el texto sobre el capítulo del festival referido a títulos señalados en el circuito de festivales.

Así, la cita cinematográfica grancanaria contará con los trabajos más recientes de autores como Apichatpong Weerasethakul, Hong Sangsoo, Miguel Gomes, en tándem con Maureen Fazendeiro; Panah Panahi, el equipo formado por Pietro Marcello, Francesco Munzi y Alice Rohrwacher; y Gaspar Noé que visitará la ciudad precisamente para presentar Vortex, película que mostró en Cannes, Mar del Plata y San Sebastián.

La concurrencia de estos cineastas y de realizadores como Panah Panahi, Jadde Khaki, Maureen Fazendeiro (corresponsable de la dirección de Diários de Otsoga que le ha reportado un premio en la dirección, junto a Gomes, en Mar del Plata) y el trío de directores italianos Pietro Marcello, Francesco Munzi y Alice Rohrwacher de los que se mostrará Futura, película seleccionada por Cannes, hacen de este apartado «un esencial del Festival», según Cabrera.

Así, Panorama no solo mostrará Vortex del autor franco argentino Gaspar Noé, sino que contará con la presencia del director, que también presentará en las salas de Cinesa Centro Comercial El Muelle su última producción, una reflexión sobre la muerte, a través de la representación en pantalla dividida de una pareja de ancianos en declive.

Y del abismo de la decrepitud, al ahora de tres jóvenes que comparten la rutina del hogar en la portuguesa Diários de Otsoga, un diario invertido que retrocede en el tiempo. El filme, premiado en Mar del Plata, ha pasado por Cannes, Karlovy Vary, Sevilla y Busan.

Panorama también mostrará Memoria, una nueva experiencia sensorial de Apichatpong Weerasethakul. La película cuenta con un amplio recorrido en festivales. Los sonidos que sorprenden a Jessica (Tilda Swinton), una escocesa en Colombia, la llevan a iniciar un viaje a la Amazonía colombiana en una exploración sobre la memoria que va más allá de lo personal

In front of Your Face/ Dangsin-eolgul-apeseo del surcoreano Hong Sangsoo vuelve a Las Palmas de Gran Canaria, con los secretos que guarda una mujer que regresa a Corea del Sur. La protagonista, residente en Estados Unidos, se instala en la casa de su hermana con el pretexto de ver a su sobrino y con el firme propósito de mirar al presente: In front of your face.

Panorama, asimismo, mostrará la ópera prima de Panah Panahi, hijo del cineasta iraní Jafar Panahi: Hit the Roa / Jadde Khaki. La mejor película de los festivales de Londres y de Mar del Plata tiene como punto de partida un viaje en coche de una familia hacia un destino incierto.

La sexta película de la selección Futura, de Pietro Marcello, Francesco Munzi y Alice Rohrwacher, es prácticamente un trabajo de investigación, una idea del futuro. A través de una serie de entrevistas realizadas a jóvenes y adolescentes de entre 15 y 20 años, los cineastas comparten los miedos, las expectativas y los anhelos de la juventud italiana.

Panorama, como el resto del programa del Festival podrá disfrutarse en Cinesa Centro Comercial El Muelle, a partir del próximo 22 de abril.