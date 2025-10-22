'La Familia Samuni' retrata cómo unos gazatíes superan un ataque israelí

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:05 Comenta Compartir

CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, en la calle Cádiz del barrio capitalino de Schamann, proyecta este jueves día 23 de octubre, a las 19.00 horas, el largometraje de no ficción italo francés, 'La Familia Samuni' (2018), de Stefano Savona, retrato de los supervivientes tras un ataque israelí a su pequeña comunidad de agricultores en la periferia rural de Gaza. La película se exhibe en el marco cinematográfico denominado 'Malditas guerras' que coordina Ayoze O'Shanahan (Siroco Factory) y comisaría Javier Tolentino, propuesta seleccionada en la séptima convocatoria abierta de proyectos culturales de la Consejería de Cultura.

La palestina Rosa Halaby, presidenta de Acción Solidaria con Palestina y de la Asociación Mujeres por la Paz, será la invitada al coloquio posterior a la proyección, a la que acompañará Ángela Abu Tarbush, palestina de segunda generación, integrante de la Comunidad Palestina de Canarias y coordinadora del Festival de Cine Palestino de Gran Canaria.

'La Familia Samuni' retrata a los supervivientes de esta familia tras un ataque israelí a su pequeña comunidad de agricultores en la periferia rural de Gaza. En palabras de Javier Tolentino, «es tan sangrante y doloroso el asunto palestino que ya no caben palabras para definir tanto dolor, pero no podemos dejar nunca de convocar a la palabra. El cine ha tratado y sigue tratando la infamia de guerras y genocidios desde prismas muy diferentes: no es lo mismo 'El gran dictador' que 'Cartas desde Iwo Jima' o, mucho peor, 'Salvar al soldado Ryan'. Hay un cine detestable que hace espectáculo del horror, la porno miseria de la tragedia. No estamos en esos supuestos. Estamos ante un cine que, en letra pequeña y con un respeto grande por la historia, por el ser humano, y diferenciando algo tan importante como es separar las víctimas de los verdugos, prioriza la ética y no el morbo del espectáculo. En 'La familia Samuni' hay una dirección que vela por la dignidad de unas víctimas que antes de arrancarles la vida, la casa, la tierra, les despojaron de eso precisamente: de la dignidad».

El filme se alzó, entre otros, con el Oeil d'Or de la SCAM de Cannes 2018 y el premio Lumières de la prensa extranjera en Francia al mejor documental. En 'La Familia Samuni', valiéndose de la acción en vivo, animación en técnica 'scratchboard' que corrió a cargo de Simone Massi, uno de los animadores independientes italianos más reconocidos a escala internacional, y recreaciones de imágenes con drones, Stefano Savona hace un retrato tridimensional de una familia para quien la tragedia es solo una faceta de su existencia.