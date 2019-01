Estos son los estrenos de la semana

Robert Redford, que cumplirá 82 años el próximo 18 de agosto, ha anunciado su despedida de la interpretación con "The old man and the gun", un filme dirigido por David Lowery y basado en la historia real de Forrest Tucker, un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel o tratando de huir.

El protagonista de "El golpe" o "Dos hombres y un destino" seguirá vinculado al cine a través de la producción, la dirección y el ya mítico festival de cine independiente de Sundance que fundó en 1981.