El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos Una crítica cargada de nostalgia a todas aquellas salas que existieron en Gran Canaria y que ya pocas quedan

Sábado, 27 de septiembre 2025

El diseñador gráfico Jorge Leal ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales que cuenta, a través de imágenes generadas por inteligencia artificial, la historia de aquellas salas de cine que marcaron generaciones. Una crítica cargada de nostalgia a todas aquellas salas que existieron en Gran Canaria y que ya pocas quedan.

«Las Palmas era rica en estas salas de sueños, pero un día bajaron telón y se quedaron sin dueño», así termina el vídeo que recuerda salas como el Royal o el Galaxys, hasta el Sol Cinema, el Rex, el Doramas o el de la Avenida, que lo demolieron.