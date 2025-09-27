Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del video que hace un recorrido por los cines de Gran Canaria. C7

El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos

Una crítica cargada de nostalgia a todas aquellas salas que existieron en Gran Canaria y que ya pocas quedan

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:10

El diseñador gráfico Jorge Leal ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales que cuenta, a través de imágenes generadas por inteligencia artificial, la historia de aquellas salas de cine que marcaron generaciones. Una crítica cargada de nostalgia a todas aquellas salas que existieron en Gran Canaria y que ya pocas quedan.

«Las Palmas era rica en estas salas de sueños, pero un día bajaron telón y se quedaron sin dueño», así termina el vídeo que recuerda salas como el Royal o el Galaxys, hasta el Sol Cinema, el Rex, el Doramas o el de la Avenida, que lo demolieron.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  3. 3 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  4. 4 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  5. 5 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  6. 6 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  7. 7 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  8. 8 Agüimes inmortaliza a la vecina Carmen Tarajano en un mural que celebra la memoria del municipio
  9. 9 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto
  10. 10 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos

El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos