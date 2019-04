El «milagro» de ‘Lady off’

Este largometraje tuvo su puesta de largo en la sección Zinemira del Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2018. Después recaló en la 27ª edición del certamen de cine de Madrid, donde Fuenar logró el premio a la mejor actriz.

«Que la película tuviera el sello de San Sebastián viste y ha ayudado mucho. Pero eso no quita que sea un milagro que apuestas así, más artísticas y con un nivel de producción pequeño, lleguen a las salas comerciales. Es un hito y demuestra que sí que hay compañías que ven un valor a este tipo de producciones, que en principio parecen destinadas solo para los festivales», apunta este joven director, que ya en los títulos de crédito de Lady Off decidió que sus apellidos figuran solo con iniciales.

La película, reconoce, se filmó «casi de forma cronológica» en menos de diez días.

«La primera planificación fue de cinco días y después se le sumaron tres más. Hubo una segunda ronda con tres jornadas más para añadir algunas secuencias concretas», explica David RL desde Irún.

El filme se desarrolla durante los ensayos de una escena concreta de la tragedia shakespeariana Ricardo III, a cargo de una compañía off de Madrid.

«En apenas diez páginas, Lady Ana pasa de ser un personaje lleno de coraje a estar despojada durante el transcurso de Ricardo III. La idea era ver cómo una actriz de método es capaz de afrontar algo así, sin sufrir. El personaje de Lady Ana lo veo siempre en la misma situación y me chirría, más allá de la perspectiva histórica», apunta.

Subraya que a partir de ahí la película aborda «distintas» cuestiones de una forma velada, poco explícita, que cada espectador percibirá a su modo.

Reconoce que los actores tuvieron que «saltar al vacío» con este proyecto. «Teníamos una guía, que los actores conocían, pero el guion no estaba dialogado. Buscamos que vivieran las situaciones e improvisaran mucho. Ni siquiera hubo ensayos previos. Las lecturas y los ensayos están en la película», dice.

Sobre Marta Fuenar es todo elogios. «Sabíamos lo que nos podía dar, pero nos sorprendió. Fue súper valiente, vino muy preparada y documentada», añade.

La actriz grancanaria Marta Fuenar está encantada con Lady Off, sobre todo a raíz de la dimensión que ha alcanzado la película tras su estreno en la sección Zinemira del festival de cine donostiarra.

«Cuando empezamos no nos lo imaginábamos. Trabajamos con un equipo pequeñito y era algo muy experimental», reconoce recién aterrizada en Madrid, donde reside, tras presentar la película en persona el pasado lunes en los Multicines Monopol.

«Lo más difícil para mí fue tener a dos personas en la cabeza, Ana y Lady Ana. La primera interpreta a la segunda, pero a su vez es ella», reconoce sobre el juego de espejos que desarrolla Lady Off.

Considera muy interesante la visión que ofrece la película del oficio de la interpretación. «Juega con las líneas borrosas que delimitan al personaje y a la actriz. Se acentúa en la película con la situación de expareja del compañero profesional de Ana. Si los límites no están claros, se puede generar algo peligroso. Es complicado y siempre hay que saber dónde se acaba. El rodaje, por ejemplo, fue muy intenso. Cuando acababa, había que distanciarse», rememora.

Marta Fuenar ha rodado varios cortos, pero su carrera se circunscribe, principalmente, al teatro. Por ello, subraya que dar vida a las escenas con una cámara a escasos centímetros «no fue fácil», sobre todo para «no salir de foco». Su rostro sustenta casi todo el metraje de esta película, en la que predominan los planos cortos de sus personajes.

Avanza que Lady Off se proyectará en mayo en el festival de cine que se desarrollará en Lanzarote. Mientras tanto, la actriz grancanaria baraja varios proyectos, cinematográficos y escénicos, que no desvela «porque aún no están cerrados al cien por cien».