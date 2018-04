El Festival de Cine, con saldo positivo

La décimo octava edición del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada entre los pasados 6 y 15 de abril, ha sido seguida por 15.357 espectadores que se han dado cita en proyecciones, conciertos y mercado (MECAS).

10.383 espectadores, 865 más que en 2017, pasaron por las salas a disfrutar de los contenidos cinematográficos distribuidos en 102 programas (largometrajes y bloques de cortometrajes) lo que arroja una media de 102 espectadores por película. De otro lado, 20 profesionales prestaron asesoría a los 17 proyectos que concurrieron a la segunda edición de MECAS -8 inscritos en Isla Mecas y 9 en el apartado internacional del mercado-, y la programación musical contabilizó 4.937 personas en los conciertos de Monopol Music Festival (2.842), así como los programados dentro de las noches del Festival Monkey Nights (2.095).

Los datos han sido valorados positivamente por parte de la organización, Luis Miranda, director de la cita cinematográfica, asegura que “hoy en día, en que por diferentes factores baja la asistencia a las salas, mantener la estabilidad es importante, ya que el Festival se posiciona como experiencia que impulsa la movilidad hacia la sala de cine y atrae al espectador a dejar por unos días las actuales formas de disfrutar de productos audiovisuales a la carta en casa”. Por otro lado Miranda no deja de reconocer que ante un presupuesto estable y unas cifras de películas y sesiones que se mueven cada año en los mismos términos, “lo normal es que se alcance un techo, el reto está en mantenerlo o superarlo ligeramente”.

Al analizar la asistencia a salas por secciones, es la Sección Oficial competitiva la que encabeza el ranking con una cifra de 2.810 entradas emitidas para el visionado de los doce largometrajes y los dos bloques de cortometrajes, lo que arroja el dato de 201 espectadores de media por producción. A distancia en cuanto a número de entradas emitidas se encuentra el programa de Linterna Mágica para IES y cine familiar, al que acudieron 1689 menores, seguido de cerca por MMF y su programación musical con una asistencia de 1.525 espectadores a la veintena de películas documentales.

Los descubrimientos de otros festivales, o el cine imprescindible para FICLPGC incluido en Panorama emitió 1.057 entradas y las sesiones especiales y la inauguración reunieron a 777 espectadores, algo más del total de localidades vendidas para los trabajos incluidos en Canarias Cinema que contabilizó 715 espectadores.

En lo que respecta a ciclos las cifras se mantienen estables y normales al considerar la naturaleza conceptual y especializada de programas como el de Revolución 68 (516 espectadores) o Estrella Roja (230 espectadores). Algo similar a lo ocurrido con el apartado Panorama España (302 espectadores) o el ciclo dedicado a Radu Jude (477 espectadores) que sustenta la media en cuanto a la respuesta del espectador ante el cine autoral, especialmente ante aquellos autores desconocidos para el gran público: ambos se sitúan en una media de 60 espectadores por película.

Mención aparte merece La noche más freak, una maratón que disfruta de un público fiel que asiste incondicionalmente cada año a su cita con el cine extremo, y que de nuevo ofreció la imagen de un patio de butacas del Teatro Pérez Galdós al completo con la venta de 285 entradas, cifra que lo sitúa a la cabeza en cuanto a la media de número de espectadores por película, en este caso por maratón completa.

En cuanto a conciertos, las casi 5.000 personas que acabaron sus noches de Festival en las citas programadas por MMF y Monkey Nights en The Paper Club, se distribuyeron de esta manera: 2.842 acudieron a las primeras y 2.095 a las segundas con un reparto cuyo detalle aparece en las siguientes líneas.

MMF contabilizó 2.000 asistentes en la noche del 14 de abril en la plaza de Santa Ana, 600 entradas en el concierto de Guadalupe Plata, 104 localidades para Andrew Combs en el CICCA, 100 tickets para asistir a disfrutar con Luz Futuro y 38 personas que asistieron a la conferencia Digital 21.

De otro lado, en lo que respecta a las Monkey Nights, 230 personas asistieron a la fiesta inaugural protagonizada por Vinila Von Bismark y Fucking Four Factory; la siguiente noche del mono dio paso a Wyoming y Los insolventes que congregó a 460 personas. El primer fin de semana acabó con The Olrait Band, Chateau Rouge y Fernando Miranda Dj que reunieron a 87 personas. Entre semana la cifra de asistencia también se situó cercana a la centena: 137 acudieron a los conciertos de Pumuky, Gaf y a la sesión de Dj. de Mono/Stereo Selector; 63 lo hicieron en la noche de Amegashie, Conjunto Podenco y Wateque Selector; y 133 se acercaron a disfrutar con Sarini y Vanessa Vampkillers. 835 fueron los resistentes que se dieron cita en The Paper las noches del viernes 13 y el sábado 14, después de los conciertos de MMF, en las madrugadas que contaron con Sergio Palmer Dj, Silvia Superstar y Mr. Paradise.