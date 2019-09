El equipo canario de ‘Hierro’, feliz y expectante ante la segunda temporada

La plataforma de televisión confirmó que la serie, coproducida con Portocabo, ARTE France y Atlantique Productions, prepara nuevos episodios que se rodarán en la isla de El Hierro.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo entre los canarios que trabajaron en la primera temporada, que contó con 60 actores isleños. Entre ellos figuraban Isaac Dos Santos, Kimberley Tell, Saulo Trujillo, Mingo Ávila, Tania Santana, Mari Carmen Sánchez, Maykol Hernández, Yaiza Guimaré o Luífer Rodríguez. Sin embargo, aún desconocen si contarán con su participación en los nuevos episodios.

Es el caso del canario Chedey Reyes. «Voy a poner unas velas», bromea el director de producción de la primera temporada. Aunque conocía de antemano que se iba a anunciar la segunda temporada, dice que aún no hay una fecha definida para el rodaje, que se está escribiendo el guion y que la dirigirá de nuevo Jorge Coria. «Con ellos se trabaja bien. Hubo muy buen rollo entre el equipo, tanto que seguimos mandándonos cosas en un chat de grupo. Eso se nota en la pantalla», dice.

En esto coincide plenamente el actor Luífer Rodríguez, que encarnó a Bernardo en la primera temporada. «Como soy un abogado freelance y hay algún otro caso en El Hierro, espero que me vuelvan a llamar», dice el intérprete que reconoce que hasta que no se defina el reparto vivirá, como el resto del equipo, su propia «temporada de ansiedad». No obstante, afirma que, tanto si cuentan con él como si no, es una gran noticia porque este proyecto supuso «la presentación en sociedad» del sector actoral canario en el resto del Estado. De hecho, sostiene que la continuidad de la serie «es un premio a un equipo unido como una familia y que curró desde el corazón».

Por su parte, Maykol Hernández, que encarnó al agente de la Guardia Civil Braulio, confiesa que trabajar en Canarias y sin cambiar de acento es un lujo, por lo que también espera con cierto nerviosismo que se defina el reparto.

«La serie demostró que con acento canario se pueden contar historias perfectamente entendibles y que en la tele funciona», abunda sobre este aspecto Luífer Rodríguez, que también cree que Hierro evidenció que Canarias cuenta con suficientes profesionales para sostener una producción televisiva de este calibre.