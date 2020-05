El cine más esperado del verano

Es habitual que las fechas bailen y más en estas circunstancias de incertidumbre, por lo que no se descartan nuevos cambios e incorporaciones. Entre las españolas destacan "Padre no hay más que uno 2", de Santiago Segura , o "La boda de Rosa", de Icíar Bollaín.

Este es el calendario actual:

26 junio

3 julio

10 julio

Seis años después de su debut en el Festival de Venecia , llega por fin a España de la mano de Avalon "Under the skin", de Jonathan Glazer, con Scarlett Johansson interpretando a una extraterrestre con apariencia de mujer que deambula por las calles de Escocia, arrastrando a hombres solitarios y confiados a un destino fatal.

17 julio

24 julio

31 julio

7 agosto

14 agosto

21 agosto

Por el momento, Warner mantiene esta fecha para el estreno de la segunda entrega de "Wonder woman", de nuevo bajo la dirección de Patty Jenkins y con Gal Gadot en plena Guerra Fría acompañada por Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal.

Icíar Bollaín retrata a una novia muy especial -se casa consigo misma- y a su invasiva pero cariñosa familia en "La boda de Rosa", con un reparto encabezado por Candela Peña, Sergi López y Nathalie Poza.

"The father" (Elamedia), dirigida por Kristina Grozeva y Petar Valchanov y premio a la mejor película en Karlovy Vary, es una comedia búlgara que mezcla situaciones absurdas e hilarantes con un toque de ternura.

Basada en la novela infantil homónima, "The one and only Ivan" (Disney) combina animación y acción en vivo y cuenta con Sam Rockwell y Angelina Jolie. Ivan es un gorila cautivo en un centro comercial que, junto a unos amigos, trama un plan para escapar.