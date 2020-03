El actor Tristán Ulloa, ingresado por coronavirus

El intérprete ha comunicado su ingreso a través de las redes sociales, con una foto en la que aparece con una mascarilla, tumbado en la cama del hospital y haciendo el signo de la victoria. Ulloa ha agradecido a todos «de corazón» las muestras de afecto y ánimo recibidas.

«Aquí, en el hospital Infanta Leonor, estoy rodeado de héroes. He tenido mucha suerte a pesar del positivo, así que no preocuparse: está todo controlado y estoy en las mejores manos. Sé que saldremos de ésta y cuando eso ocurra me voy a hinchar a besaros y abrazaros a todos», ha señalado.

Hasta entonces, el actor ha pedido por favor que la gente se quede en casa y sumen «esfuerzo», porque esto «es de todos». «Peleemos el hoy. Mañana será otro día», ha añadido, para luego aseverar que «todo va a estar bien» y agradecer también el apoyo a su familia.