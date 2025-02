'Efecto Cinema' propone otros tres estrenos en el Elder 'All We Imagine as Light' se proyecta el 26 de febrero, 'Vermiglio' el 12 de marzo y 'Grand Tour' el 26 del mismo mes, siempre a las 19.00 horas

Una imagen de 'All We Imagine as Light', de Payal Kapadia.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de febrero 2025, 23:35 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria vive tradicionalmente una primavera de cine de festivales, marcada por el desarrollo del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Una cita que cumple en 2025 su edición número 24 y que, como se ha adelantado, se desarrollará del 25 de abril al 4 de mayo.

Antes, sin embargo, los aficionados a disfrutar de películas habitualmente ajenas al circuito comercial tienen un aperitivo más que apetecible con las proyecciones de 'Efecto Cinema', que impulsa el propio festival en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. 'All We Imagine as Light' (La luz que imaginamos), 'Vermiglio' y 'Grand Tour' son las tres joyas de autor que se han programado en las próximas semanas.

'All We Imagine as Light' de Payal Kapadia será la primera que puedan disfrutar los espectadores en esta agenda. Un título que no se ha estrenado en los cines de la ciudad, y que viene de obtener el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes 2024.

Narra la historia de Prabha (a la que interpreta Kani Kusruti), una enfermera que vive y trabaja en la populosa y colorida Mumbai, mientras su marido permanece exiliado en Alemania. El público podrá disfrutarla en Las Palmas de Gran Canaria este miércoles 26 de febrero, a las 19.00 horas.

'Vermiglio', de Maura Delpero, es el siguiente título en la programación. Una obra que recientemente ha merecido el Premio a la mejor película italiana otorgado por la asociación de críticos del país transalpino. La película narra cómo la burbuja de paz en la que habita un pequeño pueblo de los Alpes italianos vibra con la llegada de un soldado desertor durante la Segunda Guerra Mundial. Se proyecta el 12 de marzo.

El 26 de marzo se podrá ver en el Elder 'Grand Tour', de Manuel Gomes. Otro título que cautivó al público durante el último Festival de Cannes. Gomes, de hecho, se llevó el Premio a la mejor dirección del certamen. También obtuvo el Premio al mejor montaje en la Semana de Cine de Valladolid.

Edward (Gonçalo Waddington) es un funcionario británico destinado en la Birmania de 1917, que huye… de su prometida, que llega dispuesta a casarse con él. Molly (Crista Alfaiate) persigue a su amado sin tomarse demasiado en serio su escapada, a través de escenarios de latitudes exóticas y de otro tiempo, en un film que no ha parado de recibir elogios desde su puesta de largo.

La entrada para acceder a esta proyección también estará accesible en la web del Museo Elder y a través de lpacultura.com.

El precio de la entrada es de 4,50 euros, y la hora, las 19.00.