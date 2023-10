Dos cortos canarios logran premio en una Seminci en la que triunfa Laura Ferrés

Los cortometrajes canarios 'Aitana' y 'Meteoro' han logrado sendos galardones en el palmarés de la la 68ª Semana Internacional del Cine de Valladolid (Seminci), cuyo máximo premio, la Espiga de Oro, ha ido a parar a manos de la cineasta Laura Ferrés, gracias a su largometraje 'La imatge permanent'.

El cortometraje 'Aitana', de Marina Alberti, se alzó con la Espiga de Plata dentro de la Sección Oficial, mientras que el primer premio en este apartado fue para 'Wander to Wonder', de Nina Gantz.

El cineasta tinerfeño Víctor Moreno logró el Premio La Noche del Corto Español por su trabajo 'Meteoro'.

'La imatge permanent', el debut de la realizadora española Laura Ferrés, de quien el jurado ha destacado este sábado la «audacia expresiva > en la forma y la «reflexión lírica» que plantea logró la Espiga de Oro dentro de la Sección Oficial de esta cita cinematográfica vallisoletana.

La Espiga de Plata ha sido para 'La chimera' (La quimera), donde la directora italiana Alice Rohrwacher compone una fábula sobre el deseo no realizado.

La mejor actriz fue la parisina Léa Seydoux, protagonista de 'The beast', y el británico Dave Turner fue distinguido con el premio al mejor actor por su papel protagonista en 'The old oak', un drama de Ken Loach. El premio al mejor director fue para la alemana Angela Schalenec, por su largometraje 'Música'.