El documental canario 'Un volcán habitado' compite en la 68ª Seminci

El primer avance de programación de la 68ª edición de la Semana de Cine de Valladolid (Seminci), la primera que dirige José Luis Cienfuegos, ha contado para su selección con el documental canario 'Un volcán habitado', largometraje dirigido conjuntamente por el palmero José Víctor Fuentes y el grancanario David Pantaleón.

La organización de la prestigiosa cita cinematográfica pucelana, que se desarrollará entre el 21 y el 28 de octubre, ha incluido este filme, rodado durante la reciente erupción volcánica palmera, dentro de la sección competitiva Tiempo de Historia.

Tal y como se dio a conocer este miércoles, junto con 'Un volcán habitado' se proyectarán otros dos filmes españoles en este apartado, como son los de Oskar Alegria, 'Zinzindurrunkarratz', sobre la reconstrucción de la memoria a través de los sonidos; y Virginia García del Pino , titulada 'La estafa del amor', una película-performance que deconstruye la idea del amor romántico.

El estreno mundial del documental de Pantaleón y Fuentes se llevó a cabo la pasada primavera, en el marco del festival Visions du Réel, en la localidad suiza de Nyon, un referente internacional dentro del género.

'Un volcán habitado' ofrece una visión de autor sobre la realidad generada por la erupción de Cumbre Vieja, que se sustenta en los mensajes de WhatsApp de un grupo de amigos palmeros, entre los que figura el propio cineasta José Víctor Fuentes.

«No tenían nada que ver con el sensacionalismo que algunos buscaban en la televisión. Nos dimos cuenta de que ahí había una historia de verdad, aunque en ese momento tampoco teníamos en mente hacer un largometraje con eso», explicaba a este periódico el pasado mes de mayo José Víctor Fuentes sobre el origen de la película.

«La película está más en lo que no pusimos que en lo que pusimos. El cine es imagen más tiempo y si se transforma, si eres capaz de mantener el plano más allá de los cinco o diez segundos habituales a los que estamos acostumbrados, entonces consigues que pase algo», defendía David Pantaleón en aquel reportaje sobre la filosofía de la propuesta.

Nueva era con Cienfuegos

La nueva era de la Seminci con José Luis Cienfuegos arranca este 2024 con una amplia presencia de filmes españoles en busca de la Espiga de Oro, máximo galardón de la Sección Oficial.

Habrá quince producciones con cinco estrenos mundiales, dos europeos y ocho nacionales. En busca de la Espiga de Oro figuran las nuevas propuestas de los veteranos Manuel Martín Cuenca, con 'El amor de Andrea', y Antonio Méndez Esparza, con 'Que nadie duerma'. También estará en la Sección Oficial el tercer largometraje de Lois Patiño, 'Samsara', así como los estrenos en la ficción de Víctor Iriarte, con 'Sobre todo de noche', y Laura Ferrés, con 'La imatge permanent'.

Fuera de concurso, también en la Sección Oficial, se exhibirán los nuevos filmes de Paula Ortiz, Patricia Ortega, Lone Scherfig y Patricia Font.

'Negu hurblak', de Colectivo Negu; 'On the Go', de María Gisèle Royo y Julia de Castro; y 'Muyeres', de Marta Lallana, son los filmes españoles seleccionados para el apartado Punto de encuentro.