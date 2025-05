Brittany Shyne se lleva la Lady Harimaga de Oro con el documental 'Seeds'

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 3 de mayo 2025, 13:07 | Actualizado 13:39h. Comenta Compartir

«Se trata de una película visualmente impactante y profundamente conmovedora que rinde homenaje a generaciones de agricultores negros del Sur de Estados Unidos. Con su poética cinematografía en blanco y negro y su profundo sentido del lugar, la película narra una historia de resiliencia, herencia y resistencia silenciosa en nuestros días. Una película formalmente rigurosa y audaz, donde el enfoque de la cineasta ofrece ternura y fuerza, convirtiendo este documental en una obra cinematográfica perdurable». Así argumentó en su fallo el jurado la concesión del premio Lady Harimaguada de Oro del 24º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria al documental 'Seeds', de Brittany Shyne.

El galardón está dotado con 20.000 euros, la mitad para la cineasta y el resto para la empresa que se encargue de distribuirlo en las salas comerciales españolas.

Esta cinta norteamericana, que aterrizó en la isla tras lograr el premio al mejor documental en el último festival de Sundace, también se alzó con el premio que concede la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (Cima). El jurado compuesto por Alba González de Molina, Cris Noda y Nati Juncal destacó que se trata de «una cineasta revelación que ha tenido la paciencia y el compromiso de hacer posible una película cercana, sincera y tierna sin renunciar a las complejidades de la realidad que nos quiere contar», en referencia a Brittany Shyne. A la hora de explicar su elección, aseguraron reconocer la película 'Seeds' «por mostrarnos un retrato alejado del estereotipo cultural afroamericano. Porque nos ofrece a lo largo de una década la realidad de las familias agricultoras en Estados Unidos. Porque desde el minuto uno, la directora nos ha hecho sentir parte de esta comunidad desde una intimidad reveladora. Porque ha sido capaz de dialogar con sus personajes sin intervenir en ellos y reflejar, además, una conexión intergeneracional. Por su discurso de clase y mostrar de manera contundente el racismo institucional todavía vigente a día de hoy».

El Lady Harimaguada de Plata, segundo premio del festival, dotado con 10.000 euros que también se reparten por igual entre el cineasta y el productor, recayó en la película turca 'One of Those Days when Hemme Dies', de Murat Fıratoğlu, «un 'thriller' tranquilo que consigue retratar con un ritmo implacable la frustración que aflige a los trabajadores de las regiones pobres del mundo, utilizando un enfoque cinematográfico en el que la trayectoria física e interior del personaje principal se retrata de una forma inmersiva que permite al espectador compartir su experiencia de resistencia en este brillante debut de Murat Firatoglu», subrayó el jurado compuesto por Manuel Arias Maldonado, Margarida Cardoso y Jihane Bougrine.

El actor Georges Khabbaz, protagonista de 'Yunan', del cineasta Ameer Fakher Eldin, se hizo con el premio a la Mejor Interpretación de la Sección Oficial, mientras que el Premio del Público que concede el Jurado Popular fue para la comedia canadiense 'Two Women', de Chloé Robichaud.

El premio para el mejor cortometraje de la Sección Oficial fue para 'Audio y el Caimán', de Andrés I. Estrada.

El galardón en la sección competitiva Banda Aparte fue a parar a manos del cortometraje 'Archipiélago of Earthen Bones – To Bunya', de Malena Szlam.