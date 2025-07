'Días de agosto', una película «muy atmosférica» que culmina su rodaje en Santa Brígida

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 22 de julio 2025, 20:55 Comenta Compartir

Una casa de campo con jardín, pista de tenis y piscina exterior del municipio grancanario de Santa Brígida se ha convertido en un plató de cine para el último tramo del rodaje del drama romántico 'Días de agosto', que dirige Chema de la Peña.

El cineasta apunta, antes de comenzar la jornada de rodaje de este martes en el chalet satauteño transformado en set, que se trata de «una película muy atmosférica» y «muy de actores».

Esta ficción cuenta la historia de dos universitarios, Juan y Gabriela, que se van de vacaciones a un chalet familiar en la costa. La idílica estancia que tenían en mente varía cuando se incorporan sin avisar el padre de Juan y su joven pareja, lo que hará que afloren viejas heridas durante la convivencia.

Mezcla de géneros

«Cuando leí el guion por primera vez hubo una cosa que me subyugó y es que mezcla dos géneros hasta ahora inéditos juntos y de los que yo soy muy fan. Uno es el 'coming of age', en este caso tardío, porque el protagonista es Juan, un post-adolescente, y el otro es el clásico drama familiar en un chalet veraniego. Mezclándolos da un punto de originalidad que aporta 'Días de agosto' y que me atrapó desde un principio», reconoce el cineasta junto a cuatro de los principales intérpretes de este filme «coral», Roberto Álamo, Maggie Civantos, Pau Simón y Berta Galo.

Chema de la Peña reconoce que entre sus referentes como 'coming of age' (ficciones centradas en el proceso de crecimiento de una persona) figuran 'Boyhood' (2014), de Richard Linklater y 'Stand by me' (1986), de Rob Reiner, mientras que entre los dramas familiares señaló clásicos como 'La gata sobre el tejado de zinc' (1959), de Richard Brooks, y 'Agosto' (2014), de John Wells.

Ampliar Maggie Civantos y Roberto Álamo, este martes, en el set de rodaje en Santa Brígida, durante el encuentro con los medios de comunicación. Arcadio Suárez

Pasado el ecuador del rodaje de esta producción de ISII Group, tras tres semanas en Mogán antes de aterrizar durante otras cuatro en la actual localización satauteña, Chema de la Peña subraya que «las sensaciones son muy buenas» y atribuye buena parte del éxito a haber contado con mucho más tiempo del habitual para preparar el proyecto. «Desde finales de octubre del año pasado ya estábamos trabajando en la película. Eso me ha permitido trabajar muy bien el guion, pulir mucho los diálogos con David Sueiro y disponer de bastante tiempo para el 'casting', que fue capital en esta película, y para los ensayos. Una de las partes que más he disfrutado ha sido localizar en la isla. En Mogán, no solo el pueblo sino el entornogeográfico y por su naturaleza me hizo pensar que estaba en Arizona. Un paisaje que aporta una atmósfera que no estaba prevista y que ayuda a entender mucho la película, que es muy atmosférica, porque es verano y hace calor. Mogán le da uniformidad y más drama», explica el director.

El reparto

El actor Pau Simón que da vida en la película a Juan, el joven que se va de vacaciones con su novia, hace hincapié también en la importancia que tuvieron las semanas previas de ensayos antes de ponerse frente a la cámara. «Estoy muy cómodo y el ambiente de rodaje está siendo muy familiar», apunta el intérprete sobre el primer filme que rueda en el archipiélago y que, asegura, le está permitiendo descubrir la gastronomía y las expresiones propias de los isleños gracias al equipo canario de esta producción.

De su rol destaca su «incapacidad para verbalizar sus miedos y sentimientos» dentro de la relación familiar que mantiene con su padre. «Es un bombón de personaje, que tiene muchas capas y como si fuera una cebollas, se las vamos quitando todas», añade con entusiasmo.

Ampliar El cineasta Chema de la Peña, este martes. Arcadio Suárez

Berta Galo, que da vida a Gabriela, la pareja de Juan en esta ficción, reconoce que desde hacía tiempo tenía la ilusión de rodar en las islas y una vez aquí, se ha topado con «una película para disfrutar, tanto para los que la hacemos como para el público».

Roberto Álamo, que encarna a Fernando, el padre de Juan, sabe muy bien lo que es rodar en el archipiélago canario. «Soy madrileño y esta es la sexta película que ruedo aquí. Siempre me pasa lo mismo. Cuando me llega el proyecto pienso en todas las semanas que voy a tener que estar fuera de casa por rodar en Canarias. Pero una vez que estoy aquí, no me quiero ir», apunta quien no da muchos detalles sobre su personaje para no desvelar elementos clave de la trama.

Lo mismo sucede con su compañera de reparto Maggie Civantos, que encarna a su pareja en la película. «Todos los personajes tienen un secreto que los hace actuar con una fuerza oculta. El rodaje está siendo muy intenso y Chema de la Peña lo tiene todo muy claro y además es un director que está abierto a la escucha. Estoy muy feliz de estar aquí, mis compañeros son divinos», explica quien participa en el segundo rodaje de su carrera que se desarrolla en las islas.

Chema de la Peña incide en la importancia que tiene en la película la realidad que oculta cada personaje. «Es una peli en la que hay muchas dobles intenciones, porque tienen una línea dramática por debajo. Requiere de un trabajo muy sutil, de muchas miradas más que de palabras en muchos momentos», incide sobre un filme cuyo estreno está previsto para el próximo año.

Ampliar Berta Galo, Pau Simón y Chema de la Peña, durante la rueda de prensa de este martes. Arcadio Suárez

La productora ejecutiva Lydia Palencia destaca que 'Días de agosto' nace del primer concurso internacional de guiones Break on Time celebrado el pasado año por la propia ISII Group.

Se trata, añade, del cuarto largometraje que esta compañía rueda durante este 2025 en Gran Canaria, al que le suma cinco cortometrajes y otros tantos documentales.