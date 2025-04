Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de abril 2025, 23:21 Comenta Compartir

Violette tiene una duda. Los ruidos que escucha desde su dormitorio no sabe si son gemidos de placer de su vecina Florence o es que un cuervo ha anidado en el edificio. Lo resuelve tras una charla con su vecina, que le confiesa que lleva años sin acostarse con su marido y tras la visita de un desratizador que no encuentra ni rastro de aves ni roedores que hayan podido generar esos sonidos. Este es el punto de partida de 'Deux Femmes en Or' (Two Women), el largometraje canadiense con el que Chloé Robichaud compite en la Sección Oficial de la 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Estas dos vecinas insatisfechas sustentan esta comedia que desembarca en la isla tras su estreno en el festival de Sundance. Violette y Florence no están a gusto, ni con la actividad sexual que tienen dentro de su matrimonio ni con el resto, aunque la historia se focalice en lo primero. Ambas despiertan, toman las riendas y buscan disfrutar de la sexualidad que en sus respectivos matrimonios ha desaparecido hace tiempo.

Violette ha sido madre recientemente, lo que parece haber dado el tiro de gracia a su vida conyugal, mientras que su marido sí que disfruta con una amante secreta. Florence, por su lado, perdió la líbido con el tratamiento antidepresivo que toma desde hace años. Cuando deja de tomarlo, comienza a hacerlo su marido, con lo que vuelven al punto de partida, aunque ella no está dispuesta a hacerlo y nada mejor que llamar a instaladores, fontaneros y limpiadoras para satisfacer sus deseos.

Con esta trama, la cineasta Chloé Robichaud busca abordar cuestiones de calado, pero siempre con un tono irónico y humorístico. Emergen así temas como el feminismo, el patriarcado, el deseo, la monogamia y la poligamia, la liberación sexual, el ecologismo, la crianza de los hijos, las apariencias... Un cóctel muy amplio y dispar que genera que la película acabe en tierra de nadie, ni en la parodia ni el melodrama ni en nada.

Lo mejor, sin duda, reside en el cuarteto protagonista, especialmente las dos actrices, Laurence Leboeuf y Karine Gonthier-Hyndman, que logran estar equilibradas y creíbles durante la montaña rusa de emociones y sensaciones que viven sus personajes.

'Deux Femmes en Or' es uno de los puntos de fuga habituales en la Sección Oficial de este festival. Una película amable, con una narrativa convencional donde la autoría no marca la pauta dentro de la propuesta cinematográfica en cuestión.