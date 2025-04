Cuatro largometrajes y once cortos compiten en la sección Canarias Cinema El festival de la capital grancanaria, que se desarrolla entre el 25 de abril y el 4 de mayo, abre el plazo para formar parte del jurado popular

Cuatro largometrajes y once cortos aportan toda la proteína de Canarias Cinema en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebra del 25 de abril al 4 de mayo en la ciudad.

Los largos que compiten son: 'A nuestros amigos' escrita y dirigida por Adrián Orr, donde narra la historia de Sara, una chica de barrio que comienza sus estudios al tiempo que construye su identidad; 'Mariposas Negras', la película de animación con la que el tinerfeño David Baute ganó el premio Goya; 'Mi ilustrísimo amigo', de Paula Cons, en la que se narra la relación entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán; y 'Sugar Island', de Johanné Gómez Terrero, que cuenta la historia de Makenya, una joven que trabaja en las plantaciones de azúcar del Caribe, en República Dominicana.

Los cortos seleccionados son: 'Cartas desde el zoo', |de David Pantaleón; 'De interés insular', de Mareta Torrecilla; 'Dime, Mary', de Marcos Crisostomo; 'El grito de César del Bosque', de Pedro García; 'Escuchar la sombra', de Miguel G. Morales; 'Inmaculate', de Amos Milbor; 'It was Hot that Day a Jandiman Story', de Chisco Valdés; 'Koyas', de Arima León; 'La paciente desconocida de Freud', de Antonia San Juan; 'Las sirenas', de María Abenia; y 'Tour', de Fátima Luzardo.

El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto también el plazo de inscripción para formar parte del grupo de personas que otorgan el premio del Público.

Hasta las 15.00 horas del próximo 9 de abril podrán registrar sus solicitudes las y los interesados, a través de un enlace al que se puede acceder desde lpafilmfestival.com.

Las 25 personas que finalmente integren este órgano valorarán los títulos que concurran a la Sección Oficial de largometrajes y deberán acudir a las proyecciones previstas del lunes 28 de abril al viernes 2 de mayo en Cines Yelmo Las Arenas. Además, se comprometerán a asistir a las sesiones matinales de jurados y prensa y a tantas reuniones como convoque la coordinación del jurado.